الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أسما شريف منير: الشيطان حاول يقنعني إن التزامي سبب أزماتي

اسما شريف منير
اسما شريف منير
منار نور

كشفت أسما شريف منير عن مرورها بفترة نفسية وروحية صعبة خلال المرحلة الماضية، مؤكدة أن الشكوك تسللت إلى عقلها، وأنها شعرت بضغط كبير جعلها تتساءل عما إذا كان التزامها الديني سببًا في الأزمات التي واجهتها.

وكتبت أسما، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام «الفترة اللي فاتت كانت صعبة، كان فيها كرب، رزق واقف، وشكوك بتتسلل لعقلي الشيطان حاول يقنعنى إن التزامي هو سبب المشاكل.. حسّيت بضغط من كل ناحية، حتى من أقرب الناس ليا خذلوني».

واضافت : «بدأت أشك فى إيماني، لكن لما رجعت لربنا، فهمت إن الابتلاء هو جزء من طريق المؤمن، الأنبياء نفسهم اتعرّضوا لاختبارات، وده كان دليل على قربهم من ربنا.. ربنا صفّى لى رؤيتى بشكل أنا نفسي مكنتش متخيلة إنى محتاجاه.. بقيت أشوف الناس على حقيقتها».


أكملت : «مش على اللي كنت بتمنى يبقوا عليه، ولا على الكلام الحلو اللى بيتقال، ولا على النسخة اللى كنت ببرّرها في دماغي عشان ما أخسرش حد.. بدأت أفهم مين بيحبنى بصدق.. ومين كان موجود بس عشان أنا مفيدة.. مين بيظهر وقت الجد حتى لو ده هيكلفه... ومين بيختفى أول ما الموضوع يحتاج منه مجهود، أو التزام، أو مجرد احترام».


تابعت : «عرفت إن اللي بيبان إن الدنيا ماشية معاهم كويس مش دايمًا على حق.. وبدأت أشوف علامات إن الناس اللى حواليّة بيدعولى، وإن ربنا بيطبطب عليّ.. إن مع العسر يسر، حتى لو الوجع لسه موجود».

اختتمت : «أنا دلوقتي فاهمة إننا أحيانًا بننسى إن الدنيا مش الهدف الحقيقى.. المهم هو الآخرة، هو اختبار صبرنا.. اللى عايزه أقوله.. لو بتعدّوا بوقت صعب، اعرفوا إن ربنا لسه عايزكم.. لو الدنيا وردى طول الوقت، اقلقوا المهم، رجوعنا لربنا، صبرنا، وتسليمنا.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. إذا شفتوا كلامى، ادعولي».

اسما شريف منير الالتزام الديني الحجاب الحالة النفسية

