ثقافة البحر الأحمر يختتم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية

اختتم فرع ثقافة البحر الأحمر الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي قدمها بمواقعه التابعة احتفالا بشهر رمضان المبارك، في إطار أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

في بيت ثقافة سفاجا عقدت محاضرة بعنوان "مسائل وأحكام الصيام" قدمها الشيخ حازم عبد الحميد، من وزارة الأوقاف، تناول خلالها الصيام كعبادة ذات أثر تربوي على النفس والانضباط والصبر والأخلاق، تلاها إنشاد ديني للشيخ أحمد محمد حسن، واختتمت الأمسية بفقرات شعرية لشعراء نادي أدب سفاجا: شاذلي عبد العزيز، منال عبد الرازق، ومحمد سعد.

كما قدم البيت محاضرة أخرى بعنوان "استغلال أوقات شهر رمضان" للشيخ بدرى محمد موسى، ركزت على استثمار الشهر الفضيل في الطاعات والأنشطة الإيجابية.

واختتم قصر ثقافة الشلاتين فعالياته الرمضانية بورشة حكي قدمتها غادة محمود حسين، بينما نظم بيت ثقافة الحمراوين فعالية قدمها محمود أبو بكر، وتضمنت محاضرة عن "غزوة بدر الكبرى" قدمها غريب جاب الله تناول خلالها أسباب الغزوة والدروس المستفادة من صمود المسلمين الأوائل، كما شارك الشباب في إلقاء القصائد، منها منة عبيد محمود بقصيدة "حبيبي يا رسول الله" والحسين عبد الهادي بقصيدة "في حضرة المحبوب"، واختتمت الأمسية بفقرة إنشاد مع الشيخ رفاعي أحمد أبو سرور وفرقة الابتهالات.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب وفرع ثقافة البحر الأحمر بإدارة أحمد صابر. عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "صلة الرحم من منظور المرأة" قدمها د. ياسر خليل تناول خلالها دور المرأة في الأسرة والحفاظ على الروابط الأسرية، وتلتها مسابقة ثقافية للأطفال مع توزيع جوائز للفائزين. كما أقيمت محاضرة أخرى بالتعاون مع مدرسة القصير الرسمية للغات بعنوان "الذكاء الاصطناعي والفرق بينه وبين العقل البشري" ألقاها إكرام رمضان، شملت ورشة تكنولوجيا بعنوان "كيف يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي" للمدربة علا محمد بالتعاون مع مدرسة سيتي سكول.

أقام قصر ثقافة أبو رماد محاضرة حول "كفالة اليتيم" قدمها مبروك عبيد الله، تضمنت أيضا ورشة حكي ضمن نشاط المكتبات وفقرات فنية وثقافية.

وعقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "الصوم المقبول" ألقاها عبيد الله محمد تناول خلالها الصوم كأثر تربوي وانضباطي للنفس.

وشارك قصر ثقافة رأس غارب بمحاضرة ثقافية عن "فضل العشر الأواخر من رمضان" قدمها عاطف متولي، إلى جانب ورشة فنية للأطفال للرسم والتلوين وعمل أشكال مزخرفة.

كما قدم قصر ثقافة حلايب محاضرة عن العشر الأواخر من رمضان، ألقاها حسن توفيق محمد، تناول خلالها أهميتها وخصوصية هذه الأيام.