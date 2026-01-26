أسما شريف منير: أقرب الناس ليا خذلوني والشيطان حاول يقنعني إن التزامي سبب المشاكل

أثارت الفنانة أسما شريف منير قلق متابعيها برسالة شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و نشرت أسما شريف منير صورا جديد و علقت كاتبة :الفترة اللي فاتت كانت صعبة كان فيها کرب رزق واقف، وشكوك بتتسلل لعقلي. الشيطان حاول يقنعني إن التزامي هو سبب المشاكل. حسيت بضغط من كل ناحية، حتى من أقرب الناس ليا خذلوني. بدأت أشك في إيماني. لكن لما رجعت لربنا فهمت إن الابتلاء هو جزء من طريق المؤمن الأنبياء نفسهم اتعرضوا لاختبارات، وده كان دليل على قربهم من ربنا.

و أضافت :ربنا صفى لي رؤيتي بشكل أنا نفسي مكنتش متخيلة إني محتاجاه،بقيت أشوف الناس على حقيقتها مش على اللي كنت بتمنى يبقوا عليه، ولا على الكلام الحلو اللي بيتقال، ولا على النسخة اللي كنت يبررها في دماغي عشان ما أخسرش حد بدأت أفهم مين بيحبني بصدق ومين كان موجود بس عشان أنا "مفيدة". مين بيظهر وقت الجد حتى لو ده هيكلفه ومين بيختفي أول ما الموضوع يحتاج منه مجهود، أو التزام، أو مجرد احترام.

و أستكملت :عرفت إن اللي بيبان إن الدنيا ماشية معاهم كويس مش دايماً على حق. وبدأت أشوف علامات إن الناس اللي حوالي بيدعولي، وإن ربنا بيطبطب علي.

و أختتمت :مع العسر يسر، حتى لو الوجع لسه موجود. أنا دلوقتي فاهمة إننا أحياناً بننسى إن الدنيا مش الهدف الحقيقي، المهم هو الآخرة، هو اختبار صبرنا اللي عايز أقوله لو بتعدوا بوقت صعب، اعرفوا إن ربنا لسه عايزكم لو الدنيا وردي طول الوقت اقلقوا المهم، رجوعنا لربنا صبرنا، وتسليمنا. الحمد لله دائماً وأبداً .. إذا شفتوا كلامي، ادعولي.