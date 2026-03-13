حيطة دور مخالف وقعت هشمت عربيات الشارع من برج في المنيا وتحرك عاجل للمحافظة | صور

انتقل الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا ، تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إلى موقع حادث انهيار حائط بأحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بشارع مدرسة المعلمات بجوار مسجد الفولي، بنطاق حي وسط مدينة المنيا، وذلك لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المعاينة الأولية تبين من خلالها انهيار أحد الحوائط بالطابق السادس العلوي من البرج، مما أدى إلى سقوطه وتضرر 3 سيارات كانت متوقفة أسفل العقار، دون وقوع أي إصابات بشرية، كما أسفر الحادث عن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء من الحماية المدنية، إلى جانب سيارة تابعة لقطاع الكهرباء وأخرى من الوحدة المحلية، للتعامل مع الموقف وتأمين الموقع ورفع الآثار الناتجة عن الحادث، فضلًا عن العمل على إعادة التيار الكهربائي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المعاينة أوضحت أن العقار مرخص بأرضي و5 أدوار فقط، بينما يعد الدور السادس مخالفًا، حيث سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم قبل نحو شهر إزالة السقف الخاص به وقطع الأشاير، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

ويجري حاليًا متابعة الموقف ميدانيًا، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الوقائع.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء، وعدم ارتكاب أي مخالفات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.