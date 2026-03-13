محافظ المنيا: رفع القمامة المتراكمة منذ 20 عام بقرية بني عبيد بأبو قرقاص

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بسرعة التعامل مع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات المتراكمة بقطعة أرض تحولت إلى مقلب للقمامة ومخلفات البناء منذ أكثر من عشرين عامًا بقرية بني عبيد بمركز أبوقرقاص.

وجاءت توجيهات محافظ المنيا، عقب ملاحظته تراكم المخلفات بالموقع أثناء الجولة، حيث شدد على ضرورة رفع المخلفات المختلطة بالقمامة على الفور، حفاظًا على البيئة والصحة العامة وتحسين المظهر الحضاري للقرية.

ومن جانبه، أوضح رئيس المركز أنه تم تحرير محضر بيئي ضد صاحب الأرض، إلى جانب مطالبته بتحمل تكلفة رفع المخلفات، مع اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان سداد المستحقات.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة حريصة على الاستجابة الفورية لما يتم رصده خلال الجولات الميدانية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تشوه المظهر العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.