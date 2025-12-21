أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

شاركت أسما شريف منير، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها بالحجاب.

وظهرت أسما منير باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية محتشمة باللون الاسود تتلائم مع الحجاب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وارتدت الحجاب الاسود.

وكانت قد أعلنت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير عن ارتدائها الحجاب، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح. الحجاب مش مجرد لبس.. ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا، وراحة ما تتوصفش ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي".





