مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حروب تشن من الداخل وهدفها أن محدش ينجح يريد أصحابها أن يكون الرئيس السيسي لوحده ويعمل بمفرده.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار على قناة "صدى البلد"، أن هذا الشعب عانى كثيرا ويريد أن يتخلص من هذه المعاناة، واليوم ما يحدث يصدم البعض ويضرب أصحاب المصالح.

وأشار إلى أن الدولة حين تتدخل ضد مشروع فاسد، يصرخ المستفيدون أما المواطن العادي يتمنى نجاح هذا المشروع.

وتابع: دورنا كإعلام أن نكون يد واحدة وبقول للناس المحايدين "يا جماعة دي بلدكم دافع عن الدولة المصرية وليس عن النظام، اختلفوا مع الحكومات ولا تختلفوا عن الوطن".

واستكمل: أي إعلامي مش قوي مش قادر يقعد على جنب، مؤكدا أننا لن نفشل طالما فيه عزيمة وإصرار.

وشدد أن ثوابت الدولة وحدودها وتعهداتها كما هي، محدش هيجرنا لأزمة أو مشكلة احنا مش عاملين حسابنا عليها، الناس من حقها تغضب يوم ما نفرط في الثوابت، والرئيس حمل الأمانة على عاتقه من 25 يناير وشوفت بنفسي القائد عبد الفتاح السيسي أثناء عمله لوقف الحرب على مصر والوقوف أمام جماعة الإخوان الإرهابية ويحمي الدولة من السقوط.