بحضور كامل الوزير .. طرازات جديدة وتخفضيات بمعرض مصر الدولي للسيارات أوتومورو 2026

شهد معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، والمقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، اقبال كبير من الجمهور ومحبي السيارات، بالاضافة الى تواجد مصنعي ووكلاء السيارات.

وجاء معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"، ليؤكد على الزخم الواقع بسوق السيارات المحلى المصرى، والانتعاشه التي شهدها في الفترة الأخيرة من خلال طرح علامات جديدة للسيارات و التجميع المحلى المتزايد، تنفذا للاستراتيجية الشاملة لـ"رؤية 2030" لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات.

و خلال اليوم الأول من المعرض تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، معرض أوتومورو 2026، واطلع خلال جولته على رؤية وخطط الشركات واستراتيجيتها للتوسع في السوق المصري، وعلى رأسها التوجه لتنفيذ مشروعات التجميع لطرازاتها محليا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ان مصر تستهدف تنفيذ "رؤية 2030"، والتحول الصناعي في مجال صناعة السيارات ، مشيدا بما وصل اليه مستوى الشركات والتوكيلات المصرية، مقارنة بنظائرها حول العالم .

وعلى هامش افتتاح معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"، انطلقت العديد من الكشوفات الجديدة لطرازات للسيارات بالاضافة الى توقيع عدد من الشراكات والتحالافات الاستراتيجية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة والتخفيضات خلال فترة المعرض.

- ديبال تكشف عن سيارتها الجديدة G318

كشفت ديبال عن سيارتها الجديدة G318 خلال مشاركتها في فعاليات المعرض، في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن رحلة العلامة في مصر، وتأتي Deepal G318 مزودةً بمنظومة REEV (Range Extended Electric Vehicle)، التي تجمع بين القيادة الكهربائية والكفاءة الممتدة للمدى، لتضع معايير جديدة في فئتها من حيث الأداء والاعتمادية.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع رباعي 4WD بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا و 575 نيوتن متر عزم، ما يمنحها قدرات متميزة على الطرق الوعرة، إلى جانب مدى قيادة يصل إلى 998 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، في انعكاس واضح للتوازن بين القوة والكفاءة.

وفي هذا السياق، صرح محمد فريد، نائب مدير عام علامة ديبال فى مصر ، قائلًا: "التوسع المستمر لعلامة ديبال في مصر الذى تحقق باطلاق طراز جديد خلال 6 شهور من اطلاق علامه ديبال يعكس ثقتنا الكبيرة في السوق المصري، والتزامنا بتقديم سيارات متطورة عالية الأداء تواكب تطلعات العملاء المتغيرة، وإطلاق G318 يعزز من قوة محفظة منتجاتنا ويدعم مكانة ديبال كعلامة قادرة على تقديم تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الابتكار والأداء".

- شانجان تشارك بخمسة طرازات

شاركت علامة شانجان في المعرض هذا العام من خلال عرض خمسة من أبرز طرازاتها، تشمل: موديلي CS75 Plus، وEado الذين تم طرحهما مؤخرا بالسوق المصري بالإضافة لموديلات: CS55 Plus، Eado Plus، UNI-V، حيث تعكس هذه المجموعة تنوع محفظة العلامة وقدرتها على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، من عشاق التصميم الرياضي الجريء إلى الباحثين عن الراحة، والاعتمادية، والتكنولوجيا الذكية في الاستخدام اليومي.

في إطار مشاركتها، تقدم شانجان أيضًا عرضًا ترويجيًا خاصًا يتضمن كاش باك بقيمة 50 ألف جنيه مصري على طراز CS55 Plus CKD، بما يوفر قيمة مضافة للعملاء ويعكس التزام العلامة بتقديم حلول امتلاك تنافسية وميسّرة تلبي احتياجات السوق المصري.

وقال أمير سابا، نائب رئيس قطاع سيارات الركوب شانجان: "مشاركتنا في المعرض تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع العملاء، واستعراض رؤيتنا لمستقبل القيادة في مصر، فشانجان لا تقدم سيارات فقط، بل تقدم تجربة متكاملة تعتمد على الابتكار العملي، والتصميم الجريء، والتكنولوجيا التي تخدم المستخدم بشكل حقيقي".

- اتفاقية تعاون بين نيسان و نور الدين الشريف

وقعت شركة نيسان مصر، على هامش فعاليات المعرض، اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة نور الدين الشريف، لتكون الشركة الموزع الرئيسي لعلامة فينوشيا Venucia في مصر، العلامة الناتجة عن الشراكة الإستراتيجية بين شركتي نيسان العالمية ودونج فنج .

وأكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، أن إطلاق علامة فينوشيا في السوق المصرية يمثل خطوة إستراتيجية مهمة تعكس التزام الشركة بزيادة موديلاتها وتقديم سيارات تجمع بين الجودة العالية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يلبي توقعات العملاء في إحدى أهم الأسواق الأفريقية.

وصرح المهندس نور الدين الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة نور الدين الشريف: قائلا "نعتز بهذه الشراكة مع نيسان مصر، والتي تمثل محطة فارقة في تاريخ مجموعتنا، وإن طرح علامة Venucia في مصر سيحدث طفرة في السوق المحلية؛ فهي علامة استثنائية تجمع بين صلابة الهندسة والاعتمادية المعروفة ، وبين أحدث الحلول التكنولوجية الذكية".

- شيري تطلق Arrizo 6 GT

أطلقت شيري سيارتها Chery Arrizo 6 GT المجمعة محليًا لأول مرة في السوق المصري، ضمن جناحها في المعرض، لتنضم مع طرازات العلامة، Tiggo 9، وTiggo 8 PRO MAX، وTiggo 7 PRO MAX، وArrizo 8، وArrizo 6 GT، وTiggo 4 PRO.

وتتميز Arrizo 6 GT بمحرك T1.5 رباعي الأسطوانات بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT) مبلل ، لتوفر تجربة قيادة رياضية متكاملة مع تحقيق كفاءة استهلاك الوقود.

وقال فريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذي لعلامة شيري التجارية: إطلاق Arrizo 6 GT المجمعة محليًا خلال المعرض يعكس التزامنا، مع دعم الصناعة المحلية وتعزيز ثقة العملاء في المنتج المجمع محليًا.

- Li Auto تشارك بـ 6 Pro 7 Ultra9 Ultra

شاركت علامة Li Auto، في فعاليات المعرض من خلال عرض ثلاث من أبرز طرازاتها الكهربائية الممتدة المدى REEV، وهي Li 6 Pro، وLi 7 Ultra، وLi 9 Ultra، في خطوة تعكس التزام الشركة بتقديم أحدث حلول التنقل الذكي والفاخر إلى السوق المصري.

وقال سعد حبيب المدير الأول لقطاع سيارات الركاب في جي بي أوتو: "تمثل مشاركة Li Auto في المعرض محطة مهمة في رحلتنا لتقديم مفهوم جديد للفخامة الذكية في مصر، من خلال طرازات 6 Pro، 7 Ultra، 9 Ultra، تعكس فلسفة Li Auto القائمة على الجمع بين الأداء القوي، التكنولوجيا المتقدمة، والراحة المطلقة .

- هيونداي تستعرض مستقبل التنقل الذكي

تستعرض هيونداي مصر خلال المعرض مجموعة متنوعة من طرازاتها المصنفة وفق أنظمة الحركة المختلفة، حيث تشمل فئة محركات البنزين طراز Tucson NX4، بينما تضم فئة السيارات الهجينة طرازات Santa Fe، وi30 Hatchback، وi30 Fastback، إلى جانب الطراز الكهربائي عالي الأداء IONIQ 5 N، الذي يجسد توجه هيونداي نحو مستقبل التنقل الكهربائي المستدام.

وقال فادي محسن، الرئيس التنفيذي لقطاعات السيارات الملاكي لشركة جي بي أوتو : "تمثل مشاركة هيونداي مصر في المعرض محطة مهمة ضمن خطتنا لتعزيز تواجد العلامة التجارية في السوق المصري، وإتاحة الفرصة أمام العملاء للتعرف عن قرب على أحدث ما تقدمه هيونداي من تكنولوجيا متطورة وحلول تنقل مبتكرة، بما يعكس التزامنا بتقديم قيمة حقيقية وتجربة متكاملة تلبي احتياجات السوق."

- KME تعلن خطط التجميع المحلي لـ KAIYI

شاركت شركة KME ، خلال المعرض، بطرازين من سيارات كايي هما KAIYI X7 وKAIYI X3 Pro، تضمنت تخفيضات سعرية تصل إلى 100 ألف جنيه على الطرازين.

وأشارت الشركة إلى توقيع اتفاقية لتصنيع بعض طرازاتها، وهو ما يعكس ثقتها في السوق المصرية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب ثقتها في الشريك المحلي ودوره المحوري في تنفيذ إستراتيجية العلامة خلال المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية KME طويلة الأمد لتعزيز وجودها في مصر، باعتبارها إحدى الأسواق المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم خطط التوسع والنمو خلال السنوات القادمة.

- جيلي تطلق Geely NEV

كشف أبو غالي موتورز، خلال مشاركته في المعرض عن الحصول على صفة الوكيل الحصري لعلامة Geely NEV المتخصصة في سيارات الطاقة الجديدة، التابعة لشركة Geely Auto العالمية، ومن المقرر إطلاق العلامة رسمياً بنهاية الربع الأول من عام 2026، مع خطة لطرح 6 طرازات متنوعة تشمل السيارات الكهربائية بالكامل (EV) والسيارات الهجينة (Hybrid)، لتلبية مختلف احتياجات وأنماط القيادة لدى المستهلك المصري.

وصرح المهندس تامر قطب، نائب الرئيس لقطاع السيارات بمجموعة أبو غالي موتورز:“نحن لا نشارك لعرض سيارات فقط، بل لنقدم رؤية متكاملة لمستقبل التنقل في مصر. إطلاق Geely NEV يمثل بداية مرحلة جديدة من التكنولوجيا المستدامة، مدعومة بشبكة قوية من صالات العرض ومراكز الخدمة والدعم الفني، مع تركيز كامل على تقديم تجربة ملكية مريحة وموثوقة تليق بثقة عملائنا.”

- GAC تكشف عن أحدث طرازاتها

أعلنت شركة جميل للسيارات، الوكيل لعلامة GAC، المشاركة في المعرض بثلاث طرازات استثنائية تجسد لغة التصميم العصرية التي تحملها العلامة، ليتقدمها طراز Empow وطراز GS3 Emzoom وطراز GS4 MAX، واللتي تأتي في السوق المصري بباقة متكاملة من أنظمة الأمان والحلول الذكية لمساعدة السائق وتقدم تجربة قيادة ذكية ومتطورة لعملاء GAC.

وصرح حسن العلمي المدير العام التنفيذي الأول لشركة جميل للسيارات (منطقة إفريقيا): في إطار خططنا لعام 2026، نستعد لإطلاق طرازات جديدة في السوق المصري تشمل طرازات تتميز بالجودة والفخامة وأخرى ضمن فئة سيارات الطاقة الجديدة "NEV"، بهدف تقديم تجربة انتقال متطورة تلبي تطلعات المستهلك المصري."

وأكد كريم أبو الفضل المدير العام الاقليمي لشركة جميل للسيارات، تعليقاً على المشاركة في المعرض "إن تواجدنا اليوم في معرض أوتومورو ٢٠٢٦، يمثل إعلانًا لإنطلاق مرحلة جديدة كلياً لـكل من "جميل للسيارات" وعلامة GAC في السوق المصري ، مستندين في ذلك علي تواجدنا إقليميًا الذي يمتد عبر أكثر من ١٠ دول، مما يمنحنا قدرات لوجستية وتشغيلية ضخمة نسخرها لخدمة السوق المصري الذي نعتبره أحد أهم أسواق النمو الاستراتيجية".

- هافال تطلق تجربة طرزاتها خلال فعليات المعرض

اتاحت هافال خلال فعالية المعرض ، فرصة اختبار القيادة الفعلية لمجموعة مختارة من أحدث طرازاتها، بما يشمل: Haval H7 Hybrid ، وHaval H6 Hybrid ، وHaval H6 الجديدة، وHaval Jolion FL.

ويضم جناح هافال بالمعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة خصيصًا لتعزيز تفاعل الزوار مع العلامة التجارية، إلى جانب هدايا وجوائز تقدم للحضور في أجواء تجمع بين الترفيه والتجربة العملية.

وصرح محمد مراد، نائب رئيس قطاع مبيعات سيارات الركوب (PC Sales Franchise VP) بشركة جي بي أوتو، قائلًا: "تعكس المشاركة في فعالية Automorrow التزام هافال بتقديم تجربة متكاملة للعملاء، لا تقتصر فقط على المنتج، بل تمتد لتشمل الابتكار، والاعتمادية، وخدمات ما بعد البيع. نحرص من خلال هذه المشاركة على إتاحة الفرصة للعملاء لاختبار سيارات هافال بأنفسهم، والتعرف على ما نقدمه من قيمة حقيقية في سوق السيارات المصري".