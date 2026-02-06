10 نسخ فقط.. مكلارين تحتفل بلقب الفورمولا 1 العاشر

احتفالا بتتويج فريق مكلارين بلقب الصانعين العاشر في بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2025، كشفت الشركة البريطانية عن إطلاق إصدار استثنائي محدود للغاية من سيارتها الرياضية أرتورا سبايدر، في خطوة تعكس أهمية هذا الإنجاز ضمن مسيرتها الممتدة في رياضة المحركات.

إنتاج نادر يقتصر على 10 سيارات فقط

سيحمل الإصدار الجديد طابع الندرة المطلقة، حيث أكدت مكلارين أن الإنتاج سيقتصر على 10 نسخ فقط على مستوى العالم، ما يجعل السيارة موجهة لفئة محدودة من جامعي السيارات وعشاق العلامة، ويأتي هذا التوجه ليعزز من القيمة الرمزية للإصدار، ويضعه ضمن قائمة السيارات التذكارية المرتبطة بمحطات مفصلية في تاريخ الفورمولا 1.

مكلارين أرتورا سبايدر MCL39

يأتي الإصدار باللقب أرتورا سبايدر MCL39 تشامبيونشيب إديشن، وقد تم تطويره بالكامل تحت إشراف قسم مكلارين للعمليات الخاصة، التصميم الخارجي يعكس روح سيارة السباق التي خاضت موسم البطولة، من خلال طلاء يدوي يجمع بين البرتقالي المميز والأسود الداكن، مع تفاصيل توثق الإنجاز، من بينها شعار خاص يحمل الرقم عشرة محاطًا بعناصر رمزية تشير إلى ألقاب مكلارين السابقة في البطولة.

محرك بقوة 690 حصانًا

تعتمد السيارة على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مزدوج التيربو بدون أي تغيرات فنية، وبدعم من محرك كهربائي، يستطيع أن يولد قوة إجمالية تصل إلى 690 حصان.

مكلارين أرتورا سبايدر MCL39

وتشير هذه الأرقام إلى قدرات التسارع المذهلة، حيث يمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثوانٍ فقط.

تصميم مكلارين أرتورا سبايدر MCL39

تأتي السيارة بشعارات داكنة ونظام عادم رياضي يمنح السيارة حضورًا بصريًا وصوتيًا أكثر حدة، وعجلات خفيفة الوزن مصنوعة بتقنية الفورجد، بتصميم مكون من عشر أذرع ولمسة سوداء لامعة، بالإضافة إلى مقدمة حادة الشكل، ويسيطر على المشهد الرقم 10 كدليل على انفراد هذه النسخة ذات العدد المحدود والانجاز الكبير.

مكلارين أرتورا سبايدر MCL39

وحصلت السيارة من الداخل على تطريز ناحية مساند الرأس من خلال نجوم بمفهوم خماسي يتوسطهم الرقم 10، وإشارة برتقالية، ولمسات من الألكانتارا الداكنة وجلد نابا الأسود مع مقاعد رياضية تعبر عن المفهوم الخاص بهذه النسخة، بالإضافة إلى عتبات مصنوعة من ألياف الكربون عند الأبواب.