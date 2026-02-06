قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون الاعتداءات على الأطباء
تكنولوجيا وسيارات

10 نسخ فقط.. مكلارين تحتفل بلقب الفورمولا 1 العاشر

مكلارين أرتورا سبايدر MCL39
مكلارين أرتورا سبايدر MCL39
صبري طلبه

احتفالا بتتويج فريق مكلارين بلقب الصانعين العاشر في بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2025، كشفت الشركة البريطانية عن إطلاق إصدار استثنائي محدود للغاية من سيارتها الرياضية أرتورا سبايدر، في خطوة تعكس أهمية هذا الإنجاز ضمن مسيرتها الممتدة في رياضة المحركات. 

إنتاج نادر يقتصر على 10 سيارات فقط

سيحمل الإصدار الجديد طابع الندرة المطلقة، حيث أكدت مكلارين أن الإنتاج سيقتصر على 10 نسخ فقط على مستوى العالم، ما يجعل السيارة موجهة لفئة محدودة من جامعي السيارات وعشاق العلامة، ويأتي هذا التوجه ليعزز من القيمة الرمزية للإصدار، ويضعه ضمن قائمة السيارات التذكارية المرتبطة بمحطات مفصلية في تاريخ الفورمولا 1.

مكلارين أرتورا سبايدر MCL39

يأتي الإصدار باللقب أرتورا سبايدر MCL39 تشامبيونشيب إديشن، وقد تم تطويره بالكامل تحت إشراف قسم مكلارين للعمليات الخاصة، التصميم الخارجي يعكس روح سيارة السباق التي خاضت موسم البطولة، من خلال طلاء يدوي يجمع بين البرتقالي المميز والأسود الداكن، مع تفاصيل توثق الإنجاز، من بينها شعار خاص يحمل الرقم عشرة محاطًا بعناصر رمزية تشير إلى ألقاب مكلارين السابقة في البطولة.

محرك بقوة 690 حصانًا 

تعتمد السيارة على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مزدوج التيربو بدون أي تغيرات فنية، وبدعم من محرك كهربائي، يستطيع أن يولد قوة إجمالية تصل إلى 690 حصان.

مكلارين أرتورا سبايدر MCL39

وتشير هذه الأرقام إلى قدرات التسارع المذهلة، حيث يمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0  وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثوانٍ فقط.

تصميم مكلارين أرتورا سبايدر MCL39

تأتي السيارة بشعارات داكنة ونظام عادم رياضي يمنح السيارة حضورًا بصريًا وصوتيًا أكثر حدة، وعجلات خفيفة الوزن مصنوعة بتقنية الفورجد، بتصميم مكون من عشر أذرع ولمسة سوداء لامعة، بالإضافة إلى مقدمة حادة الشكل، ويسيطر على المشهد الرقم 10 كدليل على انفراد هذه النسخة ذات العدد المحدود والانجاز الكبير.

مكلارين أرتورا سبايدر MCL39

وحصلت السيارة من الداخل على تطريز ناحية مساند الرأس من خلال نجوم بمفهوم خماسي يتوسطهم الرقم 10، وإشارة برتقالية، ولمسات من الألكانتارا الداكنة وجلد نابا الأسود مع مقاعد رياضية تعبر عن المفهوم الخاص بهذه النسخة، بالإضافة إلى عتبات مصنوعة من ألياف الكربون عند الأبواب. 

مكلارين أرتورا سبايدر MCL39 تشامبيونشيب إديشن سيارة مكلارين سيارة مكلارين الخارقة أغلى سيارات مكلارين سيارات مكلارين سيارات مكلارين الخارقة فريق مكلارين فورمولا 1

