بقوة هائلة.. مكلارين W1 الخارقة تواصل التألق في عالم الهايبركار| صور

في تحرك يعكس طموح مكلارين لتجاوز حدود الأداء التقليدي، خضعت السيارة الجديدة W1 مؤخرًا لسلسلة من الاختبارات المكثفة على حلبة سيلفرستون البريطانية، استعدادًا لإطلاقها المرتقب.

التصميم الخارجي يؤكد الطابع الهجومي للسيارة، المعزز بلمسات انسيابية تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع طلاء خارجي بمزيج من البنفسجي الداكن والأسود مع لمسات من ألياف الكربون المكشوفة.

مكلارين W1

وجاءت السيارة بجناح خلفي كبير يوضح تركيز السيارة على أداء الحلبات، مع جنوط رياضية تعزز من الطابع الخاص بتلك النسخة الخارقة، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل، وجانب من اللمسات الرياضية.

مكلارين W1

منظومة هجينة بقوة تتجاوز الـ 1000 حصانًا

تعتمد مكلارين W1 على محرك ثماني الاسطوانات V8 سعة 4000 سي سي توين تيربو، مدعوم بوحدة كهربائية، وتستطيع هذه القدرات إنتاج قوة إجمالية تصل إلى 1,258 حصانًا، وبينما يصل العزم الأقصى للدوران إلى 1,340 نيوتن متر، هذه الأرقام تضعها ضمن أقوى السيارات الخارقة في العالم حاليًا.

مكلارين W1

تسارع خارق لسيارة مكلارين W1

من خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها مكلارين W1 يمكنها التتسارع والانطلاق من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.7 ثانية فقط، بينما تحتاج إلى 5.8 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 200 كم/س من وضع الثبات 0، مع تقنيات نظام الدفع الخلفي للعجلات.