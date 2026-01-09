قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

محمد نبيل

تحلّ النجمة الشابة آية سماحة ضيفةً على برنامج المنوعات الشهير "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"، في حلقة جديدة تُعرض السبت على شاشة MBC مصر، في أجواء مليئة بالكوميديا والترفيه واللحظات غير المتوقعة.
 

وتستقبل آبله فاهيتا وابنتها كارلا آية سماحة في حلقة مميزة تحمل طابعًا مختلفًا، ضمن الشراكة الإنتاجية الناجحة بين البرنامج والهيئة العامة للترفيه.
 

وتتضمن الحلقة مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الحوار الخفيف، والمواقف الكوميدية غير التقليدية، إلى جانب أجواء غنائية واستعراضية تضيف طابعًا خاصًا للحلقة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع مجريات البرنامج.
 

وتتحدث آية سماحة خلال الحلقة عن محطات مهمة في مشوارها الفني، وتجاربها المختلفة، إضافة إلى مشاركتها في تحديات ومواقف طريفة من إعداد آبله فاهيتا وكارلا، في إطار ساخر يميز البرنامج الذي اعتاد كسر القوالب التقليدية لبرامج التوك شو.
 

يُذكر أن برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" يُعد من أنجح برامج المنوعات على الشاشة العربية، لما يتمتع به من أسلوب ساخر خاص، وضيوف مميزين، وفقرات مبتكرة تجمع بين الترفيه والكوميديا والاستعراض.

ايه سماحة آية سماحة صور آية سماحة آبله فاهيتا

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

