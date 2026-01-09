آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

تحلّ النجمة الشابة آية سماحة ضيفةً على برنامج المنوعات الشهير "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا"، في حلقة جديدة تُعرض السبت على شاشة MBC مصر، في أجواء مليئة بالكوميديا والترفيه واللحظات غير المتوقعة.



وتستقبل آبله فاهيتا وابنتها كارلا آية سماحة في حلقة مميزة تحمل طابعًا مختلفًا، ضمن الشراكة الإنتاجية الناجحة بين البرنامج والهيئة العامة للترفيه.



وتتضمن الحلقة مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الحوار الخفيف، والمواقف الكوميدية غير التقليدية، إلى جانب أجواء غنائية واستعراضية تضيف طابعًا خاصًا للحلقة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع مجريات البرنامج.



وتتحدث آية سماحة خلال الحلقة عن محطات مهمة في مشوارها الفني، وتجاربها المختلفة، إضافة إلى مشاركتها في تحديات ومواقف طريفة من إعداد آبله فاهيتا وكارلا، في إطار ساخر يميز البرنامج الذي اعتاد كسر القوالب التقليدية لبرامج التوك شو.



يُذكر أن برنامج "ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا" يُعد من أنجح برامج المنوعات على الشاشة العربية، لما يتمتع به من أسلوب ساخر خاص، وضيوف مميزين، وفقرات مبتكرة تجمع بين الترفيه والكوميديا والاستعراض.