عشبة غير متوقعة تحسن مشاكل الهضم في رمضان وتحمي من القلب والسرطان

يعد ورق الغار من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والوقاية منها ويستخدم بشكل أساسي في إعداد الدواجن واللحوم.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم أهم فوائد ورق الغار.

يعزز الهضم

يُعدّ ورق الغار غنيًا بالعناصر الغذائية المفيدة للأمعاء، والتي تُحسّن وظائف الجهاز الهضمي، فهو يُساعد على التخلص من السموم في الجسم، ويُعزز قدرته على أداء وظائفه الطبيعية بكفاءة كما أن المركبات العضوية الموجودة في ورق الغار فعّالة في علاج اضطرابات المعدة وتهدئة متلازمة القولون العصبي .

يُعاني الكثيرون من مشاكل عسر الهضم بعد تناول وجبات غنية بالبروتينات والدهون، وهنا يبرز دور ورق الغار فالإنزيمات الموجودة في هذا النوع من التوابل تُساعد على تسهيل عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

يعالج أمراض الجهاز التنفسي



يُخلط الزيت العطري الموجود في ورق الغار مع زيت ناقل لصنع مرهم يُوضع موضعيًا على الصدر لتخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي والحساسية والربو ويتم ذلك بوضع كمادة من ورق الغار على الصدر وتركها طوال الليل إضافةً إلى ذلك، يُساعد استنشاق بخار ورق الغار على إذابة البلغم ومنع دخول مسببات الأمراض الضارة التي قد تكون عالقة في الرئتين، وذلك بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا.



يعزز صحة القلب

تحتوي أوراق الغار على مجموعة غنية من المركبات العضوية، مثل حمض الكافيين والروتين، التي تُعدّ مفيدة في تعزيز صحة القلب وتُقوّي هذه المركبات جدران الشعيرات الدموية في القلب وتُخفّض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) يُساعد تناول شاي أوراق الغار بانتظام على تحسين وظائف القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يقي من السرطان



تتميز أوراق الغار بتركيبة فريدة من مضادات الأكسدة والمركبات العضوية، بما في ذلك المغذيات النباتية، والكاتيكينات، واللينالول، والبارثينوليد. تعمل هذه المركبات على إزالة الجذور الحرة الضارة من الخلايا، وتمنع تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية

إضافةً إلى ذلك، وُجد أن السينول، وهو المركب النشط في أوراق الغار، يثبط نمو خلايا سرطان الدم (اللوكيميا) وعلاوة على ذلك، كشفت العديد من الدراسات أن أوراق الغار فعالة في الوقاية من سرطان الثدي والقولون.

تغلب على التوتر



بفضل خصائصها المهدئة الطبيعية، تُحفز أوراق الغار الحالة الذهنية الإيجابية بفعالية ومن المعروف أن مادة اللينالول الموجودة في أوراق الغار تُقلل من مستويات هرمونات التوتر في الجسم. كما يُستخدم زيت الغار العطري في العلاج بالروائح لتحسين المزاج، وتخفيف القلق، والحفاظ على هدوء الذهن وخلوه من التوتر وإضافةً إلى ذلك، لتحسين جودة النوم، يُنصح بنقع أوراق الغار في كوب من الماء وشرب هذا المزيج قبل النوم لنوم هانئ.

تأثيرات جانبية

يُعدّ ورق الغار آمنًا للاستهلاك بشكل عام لمعظم الناس عند تناوله بكميات معتدلة ومع ذلك، فإن تناول الورقة كاملةً عن طريق الفم غير آمن، إذ لا يمكن هضمها وقد تتسبب في انسداد الحلق أو الأمعاء كما ينبغي على مرضى السكري مراقبة مستوى السكر في الدم بدقة إذا كانوا يستخدمون ورق الغار كدواء، لأنه قد يؤثر على مستوى السكر في الدم وإضافةً إلى ذلك، قد يُسبب الإفراط في تناول ورق الغار آثارًا جانبية لدى النساء الحوامل والمرضعات، وقد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاهه.