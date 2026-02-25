قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أحمد موسى يعلن إهداء الجزء الثاني من كتابه «أسرار» للإذاعي الراحل فهمي عمر
بقيادة رونالدو.. النصر يسحق رفقاء دونجا بخماسية في الدوري السعودي
أحمد موسى: فقدان الإذاعي الكبير فهمي عمر خسارة كبرى للإعلام المصري
إلهام شاهين تدعم التبرّع بالأعضاء: صدقة جارية وخير عظيم | صور
بفائدة 17.75% وصرف شهري.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" الجديد
عشبة غير متوقعة تحسن مشاكل الهضم في رمضان وتحمي من القلب والسرطان

اسماء محمد

يعد ورق الغار من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والوقاية منها ويستخدم بشكل أساسي في إعداد الدواجن واللحوم.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم أهم فوائد ورق الغار.

يعزز الهضم

يُعدّ ورق الغار غنيًا بالعناصر الغذائية المفيدة للأمعاء، والتي تُحسّن وظائف الجهاز الهضمي، فهو يُساعد على التخلص من السموم في الجسم، ويُعزز قدرته على أداء وظائفه الطبيعية بكفاءة كما أن المركبات العضوية الموجودة في ورق الغار فعّالة في علاج اضطرابات المعدة وتهدئة متلازمة القولون العصبي .

يُعاني الكثيرون من مشاكل عسر الهضم بعد تناول وجبات غنية بالبروتينات والدهون، وهنا يبرز دور ورق الغار فالإنزيمات الموجودة في هذا النوع من التوابل تُساعد على تسهيل عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

يعالج أمراض الجهاز التنفسي


يُخلط الزيت العطري الموجود في ورق الغار مع زيت ناقل لصنع مرهم يُوضع موضعيًا على الصدر لتخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي والحساسية والربو ويتم ذلك بوضع كمادة من ورق الغار على الصدر وتركها طوال الليل إضافةً إلى ذلك، يُساعد استنشاق بخار ورق الغار على إذابة البلغم ومنع دخول مسببات الأمراض الضارة التي قد تكون عالقة في الرئتين، وذلك بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا.


يعزز صحة القلب

تحتوي أوراق الغار على مجموعة غنية من المركبات العضوية، مثل حمض الكافيين والروتين، التي تُعدّ مفيدة في تعزيز صحة القلب وتُقوّي هذه المركبات جدران الشعيرات الدموية في القلب وتُخفّض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) يُساعد تناول شاي أوراق الغار بانتظام على تحسين وظائف القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يقي من السرطان


تتميز أوراق الغار بتركيبة فريدة من مضادات الأكسدة  والمركبات العضوية، بما في ذلك المغذيات النباتية، والكاتيكينات، واللينالول، والبارثينوليد. تعمل هذه المركبات على إزالة الجذور الحرة الضارة من الخلايا، وتمنع تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية

 إضافةً إلى ذلك، وُجد أن السينول، وهو المركب النشط في أوراق الغار، يثبط نمو خلايا سرطان الدم (اللوكيميا) وعلاوة على ذلك، كشفت العديد من الدراسات أن أوراق الغار فعالة في الوقاية من سرطان الثدي والقولون.

تغلب على التوتر


بفضل خصائصها المهدئة الطبيعية، تُحفز أوراق الغار الحالة الذهنية الإيجابية بفعالية ومن المعروف أن مادة اللينالول الموجودة في أوراق الغار تُقلل من مستويات هرمونات التوتر في الجسم. كما يُستخدم زيت الغار العطري في العلاج بالروائح لتحسين  المزاج، وتخفيف القلق، والحفاظ على هدوء الذهن وخلوه من التوتر وإضافةً إلى ذلك، لتحسين جودة النوم، يُنصح بنقع أوراق الغار في كوب من الماء وشرب هذا المزيج قبل النوم لنوم هانئ.

تأثيرات جانبية

يُعدّ ورق الغار آمنًا للاستهلاك بشكل عام لمعظم الناس عند تناوله بكميات معتدلة ومع ذلك، فإن تناول الورقة كاملةً عن طريق الفم غير آمن، إذ لا يمكن هضمها وقد تتسبب في انسداد الحلق أو الأمعاء كما ينبغي على مرضى السكري مراقبة مستوى السكر في الدم بدقة إذا كانوا يستخدمون ورق الغار كدواء، لأنه قد يؤثر على مستوى السكر في الدم وإضافةً إلى ذلك، قد يُسبب الإفراط في تناول ورق الغار آثارًا جانبية لدى النساء الحوامل والمرضعات، وقد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاهه.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

رانيا هاشم

رسالة روحانية للصبر والتضحية.. رانيا هاشم من مقام السيدة زينب

أحمد موسى

أحمد موسى: إشادة فهمي عمر بكتابي «أسرار» وسام فخر وشهادة أعتز بها

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

بالصور

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

