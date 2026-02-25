مسلسل توابع الحلقة 8.. ريهام حجاج تقتل أسماء أبو اليزيد

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل توابع باستضافة إخلاص لطارق زوج شهيرة وجلوسهم على العشاء، وتسأله شهيرة عن حاله في بعدهما، ليعرب عن فقدانه الشديد لها ولابنتهما.

ثم تقرر شهيرة أن تكثف ظهورها على السوشيال ميديا وتقرر عمل قناة على اليوتيوب والإنستجرام وتبدأ أن تروج لهما، وذهبت لتستقيل من عملها، معبرة عن ذلك بقولها "مش هشتغل غصب عني تاني".

ثم تبلغ شهيرة سلمى أن ليلى حدثتها لتعزمهالديها في المنزل، مما جعل سلمى ترفض ذلك بشدة، إلي جانب أن أشرف اعتقد أن ليلى سوف تصلح من أمورها مع شهيرة، ولكن سلمى تؤكد له أن ليلى كل ما يهمها أن تهدم منزل شهيرة، وأفصحت له عن زواج ليلى من طارق بالسر.

وتذهب شهيرة إلي الجيم لتحدث طارق عن قرار استقالتها، ولكن لم تجده وعندما تتصل به تعلم أنه أجازة، ولكن في الوقت ذاته تقابل مديره السابق ويبلغها عن استقالة طارق وأنه يستعد للعمل مجددًا مع ليلى عزام في جيم أخر.

وتذهب شهيرة لتعاتب طارق ويكون مبرره أنه يريد حياتهم تكون أفضل، ويؤكد لشهيرة أن ليلى هي من صممت على عمله معها، وتقرر في الوقت ذاته سلمى أن تترك العمل لدى أشرف وتبلغه بقرارها، ولكنه يحاول أن يقنعها خاصة أن شهيرة تحتاجها، وعن سبب عدم وقوف أشرف بجانبها بدلا من سلمى فيخبرها أن شهيرة لن تثق به.

وفي الوقت ذاته يسترجع أشرف ذكرياته مع شهيرة، وكيف جهلها تثق به وتحبه، وفي آخر الطريق خذلها، ويطلب أشرف مترجيًا من سلمى ألا تتركه، وتحذر سلمى شهيرة من ذهابها إلي ليلى.

وتنتهي أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل توابع بالمواجهة الأولى بين ليلى وشهيرة، التي تضمن عتابًا طويلًا عن سرقة ليلى لحياة شهيرة بأكملها، وتصفها ليلى بأنها نرجسية، وتعلمها ليلى بأن طارق طلقها غيابيًا وتزوج ليلى، وتثبت لها هذا الحديث بورقة الطلاق، مما يجعل شهيرة في حالة من الصدمة، وتتصل شهيرة بسلمي وتقول لها أن ليلى ماتت، وتغلق الهاتف.