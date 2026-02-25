توابع الحلقة 8.. استقالة ريهام حجاج وأسماء أبو اليزيد تصدمها بطلاقها

أذاعت قناة CBC دراما الحلقة الثامنة من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث، ومنها بتقديم استقالتها من العمل، فيما قام ليلي بدعوتها الي منزل وكشفت لها ان زوجها طارق قام بتطليقها.

قصة مسلسل توابع:



تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع



العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.