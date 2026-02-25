إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان

يُعانى عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الهضم في رمضان .. فكيف يمكنك علاجها والوقاية منها؟!

ووفقًا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم مجموعة من الحيل التي تحميك من مشاكل الهضم.

أطعمة تحسن الهضم

لتجنب مشاكل مثل الإمساك وحرقة المعدة وأعراض متلازمة القولون العصبي، من المهم تناول الأطعمة المناسبة. إليك نظام غذائي لطيف على المعدة يمكنك اتباعه.

الألياف للوقاية من الإمساك

من المستحسن تناول المزيد من الألياف الغذائية، إذ لا يحصل معظم الناس في المملكة المتحدة على الكمية الكافية منها فالنظام الغذائي الغني بالألياف يُحسّن الهضم ويقي من الإمساك.

استهدف تناول الكمية الغذائية الموصى بها وهي 30 جرامًا من الألياف يوميًا.

للحفاظ على صحة الأمعاء، أنت بحاجة إلى الألياف من مصادر متنوعة، مثل:

خبز القمح الكامل

أرز بني

الفواكه والخضراوات

فول

الشوفان

يجد بعض الناس أن الحبوب الكاملة تسبب الانتفاخ ومتلازمة القولون العصبي ففي هذه الحالة، احصل على الألياف من الفاكهة والخضراوات بدلاً من ذلك.

اشرب السوائل للمساعدة على الهضم

من المهم الاستمرار في شرب السوائل، وخاصة الماء فهو يشجع مرور الفضلات عبر الجهاز الهضمي ويساعد على تليين البراز.

تعمل الألياف كالإسفنج، فتمتص الماء. وبدون السوائل، لا تستطيع الألياف القيام بوظيفتها، مما يؤدي إلى الإمساك .

من الطرق الجيدة لضمان حصولك على كمية كافية من السوائل شرب كوب من الماء مع كل وجبة و تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تسبب حرقة المعدة .

قلل الدهون

الأطعمة الدهنية، مثل رقائق البطاطس والبرغر والأطعمة المقلية، يصعب هضمها ويمكن أن تسبب آلام المعدة وحرقة المعدة .

قلل الأطعمة المقلية الدهنية

حاول تناول المزيد من اللحوم الخالية من الدهون والأسماك، واشرب الحليب الخالي من الدسم أو شبه الخالي من الدسم، واشوِ الطعام بدلاً من قليه.

قلل التوابل

كثير من الناس يحبون الطعام الحار ولا يسبب لهم أي مشاكل في الجهاز الهضمي بينما يعاني آخرون من اضطراب في المعدة عند تناول الطعام الحار.

ليست الأطعمة الحارة جداً كالفلفل الحار وحدها هي التي تسبب حرقة المعدة، بل إن الأطعمة الأقل حرارة ولكنها غنية بالنكهة كالثوم والبصل قد تسببها.

إذا كانت الأطعمة الحارة تسبب لك حرقة في المعدة أو ألمًا في المعدة أو إسهالًا، فخفف من تناولها في المستقبل.

إذا كنت تعاني بالفعل من مشكلة مثل حرقة المعدة أو القولون العصبي، فتجنبها تمامًا.

مسببات أعراض الجهاز الهضمي

يجد بعض الأشخاص أن بعض الأطعمة تسبب لهم مشاكل فالأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والحمضيات وتتبيلات السلطة والمشروبات الغازية، يمكن أن تسبب حرقة المعدة ، بينما قد يسبب القمح والبصل متلازمة القولون العصبي .

وإذا لم تتمكن من هضم اللاكتوز ( عدم تحمل اللاكتوز )، وهو السكر الموجود في الحليب، فسوف تصاب بالغازات والإسهال بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان، بما في ذلك القشدة والجبن والزبادي والشوكولاتة.

حاول تجنب الأطعمة والمشروبات التي تُثير أعراضك الهضمية ودوّن ما تأكله يوميًا لتحديد الأطعمة التي تُسبب لك هذه الأعراض.

مشروبات تسهل الهضم

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والمشروبات الغازية والشاي وبعض المشروبات الغازية، تزيد من حموضة المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

المشروبات الغازية بشكل عام تميل إلى التسبب في انتفاخ المعدة، مما قد يؤدي أيضاً إلى حرقة المعدة.

لتقليل احتمالية حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، اختر المشروبات غير الغازية والتي لا تحتوي على الكافيين، مثل شاي الأعشاب والحليب والماء العادي.

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن قهوتك أو شاييك، فقلّل استهلاكك إلى كوب أو كوبين في اليوم.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي ما يسمى "البكتيريا الصديقة" التي توجد بشكل طبيعي في الأمعاء.

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنها قد تكون مفيدة لبعض الحالات، بما في ذلك المساعدة في علاج متلازمة القولون العصبي ولكن لا يوجد دليل كافٍ يدعم بعض الادعاءات الصحية الأخرى المتعلقة بها.

تتوفر البروبيوتيك كمكملات غذائية من متاجر الأغذية الصحية، أو في الزبادي الحي، وهو مصدر طبيعي جيد.

إذا كنت ترغب في تجربتها، فمن الأفضل تناولها يوميًا لمدة 4 أسابيع على الأقل لمعرفة ما إذا كانت فعالة بالنسبة لك.

إذا كنت تعاني من حالة صحية موجودة أو ضعف في جهاز المناعة، فتحدث إلى الطبيب