قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان

الهضم
الهضم
اسماء محمد

يُعانى عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الهضم في رمضان .. فكيف يمكنك علاجها والوقاية منها؟!

ووفقًا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم مجموعة من الحيل التي تحميك من مشاكل الهضم.

أطعمة تحسن الهضم

لتجنب مشاكل مثل الإمساك وحرقة المعدة وأعراض متلازمة القولون العصبي، من المهم تناول الأطعمة المناسبة. إليك نظام غذائي لطيف على المعدة يمكنك اتباعه.

الألياف للوقاية من الإمساك

من المستحسن تناول المزيد من الألياف الغذائية، إذ لا يحصل معظم الناس في المملكة المتحدة على الكمية الكافية منها فالنظام الغذائي الغني بالألياف يُحسّن الهضم ويقي من الإمساك.

استهدف تناول الكمية الغذائية الموصى بها وهي 30 جرامًا من الألياف يوميًا.

للحفاظ على صحة الأمعاء، أنت بحاجة إلى الألياف من مصادر متنوعة، مثل:

خبز القمح الكامل

أرز بني

الفواكه والخضراوات

فول

الشوفان

يجد بعض الناس أن الحبوب الكاملة تسبب الانتفاخ ومتلازمة القولون العصبي ففي هذه الحالة، احصل على الألياف من الفاكهة والخضراوات بدلاً من ذلك.

اشرب السوائل للمساعدة على الهضم

من المهم الاستمرار في شرب السوائل، وخاصة الماء فهو يشجع مرور الفضلات عبر الجهاز الهضمي ويساعد على تليين البراز.

تعمل الألياف كالإسفنج، فتمتص الماء. وبدون السوائل، لا تستطيع الألياف القيام بوظيفتها، مما يؤدي إلى الإمساك .

من الطرق الجيدة لضمان حصولك على كمية كافية من السوائل شرب كوب من الماء مع كل وجبة و تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تسبب حرقة المعدة .

قلل الدهون 

الأطعمة الدهنية، مثل رقائق البطاطس والبرغر والأطعمة المقلية، يصعب هضمها ويمكن أن تسبب آلام المعدة وحرقة المعدة .

قلل الأطعمة المقلية الدهنية

حاول تناول المزيد من اللحوم الخالية من الدهون والأسماك، واشرب الحليب الخالي من الدسم أو شبه الخالي من الدسم، واشوِ الطعام بدلاً من قليه.

قلل التوابل

كثير من الناس يحبون الطعام الحار ولا يسبب لهم أي مشاكل في الجهاز الهضمي بينما يعاني آخرون من اضطراب في المعدة عند تناول الطعام الحار.

ليست الأطعمة الحارة جداً كالفلفل الحار وحدها هي التي تسبب حرقة المعدة، بل إن الأطعمة الأقل حرارة ولكنها غنية بالنكهة كالثوم والبصل قد تسببها.

إذا كانت الأطعمة الحارة تسبب لك حرقة في المعدة أو ألمًا في المعدة أو إسهالًا، فخفف من تناولها في المستقبل.

إذا كنت تعاني بالفعل من مشكلة مثل حرقة المعدة أو القولون العصبي، فتجنبها تمامًا.

مسببات أعراض الجهاز الهضمي

يجد بعض الأشخاص أن بعض الأطعمة تسبب لهم مشاكل فالأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والحمضيات وتتبيلات السلطة والمشروبات الغازية، يمكن أن تسبب حرقة المعدة ، بينما قد يسبب القمح والبصل متلازمة القولون العصبي .

وإذا لم تتمكن من هضم اللاكتوز ( عدم تحمل اللاكتوز )، وهو السكر الموجود في الحليب، فسوف تصاب بالغازات والإسهال بعد شرب الحليب أو تناول منتجات الألبان، بما في ذلك القشدة والجبن والزبادي والشوكولاتة.

حاول تجنب الأطعمة والمشروبات التي تُثير أعراضك الهضمية ودوّن ما تأكله يوميًا لتحديد الأطعمة التي تُسبب لك هذه الأعراض.

مشروبات تسهل الهضم

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والمشروبات الغازية والشاي وبعض المشروبات الغازية، تزيد من حموضة المعدة، مما يؤدي إلى حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

المشروبات الغازية بشكل عام تميل إلى التسبب في انتفاخ المعدة، مما قد يؤدي أيضاً إلى حرقة المعدة.

لتقليل احتمالية حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، اختر المشروبات غير الغازية والتي لا تحتوي على الكافيين، مثل شاي الأعشاب والحليب والماء العادي.

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن قهوتك أو شاييك، فقلّل استهلاكك إلى كوب أو كوبين في اليوم.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي ما يسمى "البكتيريا الصديقة" التي توجد بشكل طبيعي في الأمعاء.

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنها قد تكون مفيدة لبعض الحالات، بما في ذلك المساعدة في علاج متلازمة القولون العصبي ولكن لا يوجد دليل كافٍ يدعم بعض الادعاءات الصحية الأخرى المتعلقة بها.

تتوفر البروبيوتيك كمكملات غذائية من متاجر الأغذية الصحية، أو في الزبادي الحي، وهو مصدر طبيعي جيد.

إذا كنت ترغب في تجربتها، فمن الأفضل تناولها يوميًا لمدة 4 أسابيع على الأقل لمعرفة ما إذا كانت فعالة بالنسبة لك.

إذا كنت تعاني من حالة صحية موجودة أو ضعف في جهاز المناعة، فتحدث إلى الطبيب

الهضم مشاكل الهضم علاج مشاكل الهضم مشاكل الهضم في رمضان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

ترشيحاتنا

المتهمين

انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

المتهم

غير متزن.. القبض على أجنبى صاحب فيديو الرقص في الشارع

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

بالصور

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

لأول مرة.. شاهد نيسان صني 2027 الجيل الجديد

نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027
نيسان صني موديل 2027

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد