المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رفضت التعرض لزنا المحارم.. خالد الصاوي: لو كنت أبًا لبنات لرفضت تقديم "عمارة يعقوبيان"

خالد الصاوي
خالد الصاوي
تقى الجيزاوي

أعاد الفنان خالد الصاوي تقييم مشاركته في فيلم "عمارة يعقوبيان" الذي شارك في بطولته عام 2006، مؤكدًا أن تجسيده لشخصية "حاتم رشيد" كانت ستخضع لحسابات مختلفة تمامًا لو كان أبًا لبنات وقتها.”.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج، أن فكرة تعرض بناته للمعايرة أو المضايقات بسبب طبيعة الدور كانت كفيلة بأن تجعله يعتذر عنه، مشيرًا إلى أن المسؤولية العائلية كانت ستسبق أي اعتبارات فنية.

وأضاف أن الجدل الذي أثير وقت عرض الفيلم حول اعتباره تمهيدًا للتطبيع مع هذا النوع من الشخصيات لم يكن دقيقًا، مؤكدًا أن العمل تناول نموذجًا إنسانيًا له ظروفه الخاصة داخل بناء درامي أوسع، ولم يكن هدفه الترويج أو الدعوة إلى سلوك بعينه.

وكشف الصاوي أنه تلقى بعد ذلك عروضًا لأدوار أخرى تتناول موضوعات أكثر حساسية منها زنا المحارم، لكنه رفضها بشكل قاطع، موضحًا أن هناك موضوعات يراها خارج نطاق ما يمكن أن يقدمه، خاصة إذا تعلقت بمحظورات أخلاقية أو دينية.

وأشار إلى أن تطوره على المستوى الشخصي والمهني جعله أكثر وعيًا بتأثير صورته على الجمهور، لافتًا إلى أن بعض الأدوار قد تُفهم خارج سياقها، وهو ما يدفعه اليوم إلى إعادة النظر في كل اختيار بعين أكثر حذرًا، سعيًا لتحقيق توازن بين حرية الإبداع ومسؤوليته كفنان مؤثر في المجتمع.

خالد الصاوي فيلم عمارة يعقوبيان برنامج «Mirror

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

