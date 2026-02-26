قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فتحي سند يثير الجدل: الأندية اللي بتصرف مليارات ماجابتش نتيجة

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

أثار الناقد الرياضي فتحي سند الجدل بشأن أندية الدوري الممتاز.

وكتب فتحي سند، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “تجربة الزمالك كشفت الواقع المؤلم، إن اللاعبين كلهم شبه بعض، والأندية اللي بتصرف مليارات ماجابتش نتيجة”.

وأضاف: م"فيش فرق كبير بين كل اللاعبين في الدوري، وأكبر لاعب في الدوري ما ياخدش أكتر من 20 مليون جنيه".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء اللقاء قويًا ومثيرًا بين الفريقين، حيث نجح الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل بعدما اعتلى الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعد الفوز على زد 2-1.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهتين سجل مهاجموه 30 هدفًا واستبقلت شباكة 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين، سجل 29 هدفًا وعليه 13 هدفًا.

فتحي سند الزمالك تصريحات فتحي سند الدوري الممتاز

