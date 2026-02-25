قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
أحمد موسى يعلن إهداء الجزء الثاني من كتابه «أسرار» للإذاعي الراحل فهمي عمر
بقيادة رونالدو.. النصر يسحق رفقاء دونجا بخماسية في الدوري السعودي
أحمد موسى: فقدان الإذاعي الكبير فهمي عمر خسارة كبرى للإعلام المصري
إلهام شاهين تدعم التبرّع بالأعضاء: صدقة جارية وخير عظيم | صور
فن وثقافة

خالد الصاوي يروي موقفا غير حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر

تقى الجيزاوي

تحدث الفنان خالد الصاوي عن مرحلة جديدة في حياته وصفها بأنها الأهم والأكثر نضجًا، مؤكدًا أن الانتظام في الصلاة، إلى جانب خضوعه لعملية تكميم المعدة، كانا بمثابة نقطة تحوّل أعادت تشكيل يومه وسلوكياته وأولوياته.

أوضح الصاوي أنه قرر أن يتعامل مع مسألة الالتزام بجدية كاملة، فغيّر نظام يومه بالكامل؛ إذ أصبح ينام مبكرًا ليستيقظ قبل أذان الفجر، ويحرص على أداء الصلاة في المسجد، حتى لو اضطر للذهاب إلى مسجد بعيد عن منزله لترسيخ عادة الانضباط في نفسه، رغم ما كان يشعر به أحيانًا من إرهاق شديد.

واستعاد موقفًا حدث معه في بدايات التزامه، حين غلبه النعاس أثناء صلاة الفجر وهو يقرأ التشهّد، فقام أحد المصلين بتنبيهه. وأكد أن تلك اللحظة شكّلت له وقفة صادقة مع النفس، قرر بعدها ألا يسمح بالتقصير مرة أخرى، معتبرًا أن التجربة كانت درسًا قاسيًا لكنه ضروري.

كما أقرّ بأنه في إحدى المرات دخل في مشادة داخل المسجد بسبب رنين هاتف أحد المصلين، مشيرًا إلى أن نيته كانت الحفاظ على أجواء الخشوع، لكن أسلوبه لم يكن مناسبًا. وأضاف أن هذه الواقعة دفعته إلى مراجعة طريقته في التعامل مع الآخرين، مؤكدًا أن تهذيب السلوك وضبط الانفعال لا يقلان أهمية عن أداء العبادات، لذلك بدأ يعمل على كبح غضبه والدعاء بأن يعينه الله على السيطرة على انفعالاته.

أما على المستوى الصحي، فأوضح الصاوي أنه يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا منذ إجراء عملية التكميم، مشددًا على أن المسألة لم تعد تحتمل العشوائية. ويتناول يوميًا خمس أو ست وجبات صغيرة متوازنة، يوزّع فيها العناصر الغذائية بين البروتينات والخضروات والفاكهة، مع تقليل الكربوهيدرات، مع التزام كامل بالأدوية والفيتامينات والمكملات في مواعيدها.

وأكد حرصه على المتابعة الطبية الدورية من خلال التحاليل والأشعة، ومراقبة وزنه باستمرار، إلى جانب الالتزام بالنوم المبكر وممارسة الرياضة بانتظام.

واختتم الصاوي حديثه لبرنامج "المرآة" مع خالد فرج بالتأكيد على أن فلسفته الجديدة باتت تقوم على قاعدة بسيطة لكنها حاسمة: «نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل»، معتبرًا أن الانضباط هو المفتاح الحقيقي لأي تغيير.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

أحمد مالك

مسلسل سوا سوا الحلقة 9.. أحمد مالك يبدأ فى تجارة الأعضاء لينقذ هدى المفتي

حلمي عبد الباقي

عشان يطلع الكارنيه لازم نشوفه.. حلمي عبد الباقي يكشف عن شخصية تووليت

خالد الصاوي

خالد الصاوي يروي موقفا غير حياته: نمت أثناء قراءة التشهد في صلاة الفجر

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

