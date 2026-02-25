خالد الصاوي: بعض الفنانات بيغيروا من منى زكي

كشف الفنان خالد الصاوي عن تعرض الفنانة منى زكي لما وصفه بغيرة بعض الفنانات من نجاحها واستمرارها في صدارة المشهد الفني.

وخلال استضافته في برنامج «Mirror» مع خالد فرج، أشار الصاوي إلى أن منى زكي كثيرًا ما تكون تحت المجهر، وأن بعض الانتقادات التي تطالها تتجاوز حدود التقييم الفني الموضوعي، لافتًا إلى أن المنافسة في الوسط الفني قد تتحول أحيانًا إلى غيرة غير مبررة، خاصة عندما يتعلق الأمر بنجمة استطاعت الحفاظ على مكانتها لسنوات طويلة.

وأكد الصاوي اعتزازه بصداقته بمنّى زكي وبزوجها الفنان أحمد حلمي، مشددًا على تقديره لموهبتها واختياراتها الفنية، التي وصفها بالمتزنة والواعية، والتي مكّنتها من الاستمرار بقوة في أعمال متنوعة ومؤثرة.

وعن الجدل المثار حول فيلم الست، الذي جسدت خلاله منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، أوضح الصاوي أنه لم يشاهد العمل بعد، مؤكدًا أنه يرفض إبداء أي رأي قبل المشاهدة الكاملة، التزامًا بالموضوعية وحرصًا على ألا يحكم على عمل فني دون الاطلاع عليه بنفسه.