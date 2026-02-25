أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن طلب اللاعب أحمد نبيل كوكا الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر: أحمد نبيل كوكا أبلغ مسئولي الأهلي بطلبه 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده، في حين توقف عرض الأهلي عند 20 مليون جنيه شامل الإعلانات».

وكان الإعلامي محمد طارق أضا قد كشف عن تحرك إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة حاسمة مع الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، لتحديد مصير تجديد تعاقدهما، وسط تباين واضح في مواقف اللاعبين.

وقال أضا، خلال برنامج الماتش على قناة صدى البلد: «كوكا يتمسك بفكرة خوض تجربة احترافية خارجية، ويفضل الانتقال إلى أحد الأندية في البرتغال، معتبرًا أن الفترة الحالية هي الأنسب لاتخاذ القرار».

وأضاف: «أما الشحات، فتدور الأزمة حول مدة العقد، حيث ترغب الإدارة في تمديد العقد موسمًا واحدًا مع خيار لموسم ثانٍ مشروط بالمشاركة في 70% من المباريات، وهو بند يرفضه اللاعب، مطالبًا بعقد موسمين ثابتين دون شروط مرتبطة بنسبة المشاركة، لضمان استقراره الفني والذهني».

وتابع أضا: «هناك شبه اتفاق على تقدير حسين الشحات ماليًا بعد التضحيات التي قدّمها سابقًا عند تعاقده مع الأهلي، والأقرب هو تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة».