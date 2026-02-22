قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معندوش رغبة.. مفاجأة في تجديد عقد كوكا مع الأهلي| تفاصيل

كوكا
كوكا
باسنتي ناجي

كشف اللاعب أحمد حسن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب أحمد نبيل كوكا، نجم الأهلي.

عقد أحمد نبيل كوكا 

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "مصدر مقرب من اللاعب: غير صحيح ما تردد حول تجديد الأهلي لعقد أحمد نبيل كوكا، فاللاعب يرغب في الاحتراف بأوروبا مع بداية الموسم المقبل".

كان الإعلامي محمد طارق أضا عن تحرك إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة حاسمة مع الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا لتحديد مصير تجديد تعاقدهما، وسط تباين واضح في مواقف اللاعبين.

وقال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «كوكا يتمسك بفكرة خوض تجربة احترافية خارجية، ويفضل الانتقال إلى أحد الأندية في البرتغال، معتبرًا أن الفترة الحالية هي الأنسب لاتخاذ القرار».

وأضاف: «أما الشحات، فتدور الأزمة حول مدة العقد، حيث ترغب الإدارة في تمديد موسمه واحد مع خيار لموسم ثانٍ مشروط بالمشاركة في 70% من المباريات، وهو بند يرفضه اللاعب، مطالبًا بعقد موسمين ثابتين دون شروط مرتبطة بنسبة المشاركة، لضمان استقراره الفني والذهني».

وتابع أضا: «هناك شبه اتفاق على تقدير حسين الشحات ماليًا بعد التضحيات التي قدمها سابقًا عند تعاقده مع الأهلي، والأقرب هو تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة».

كوكا الاهلي الزمالك

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
