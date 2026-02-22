قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

4 فرق على خط النار.. الدوري السعودي يتحول إلى سباق رباعي تاريخي بعد 22 جولة

الدوري السعودي
الدوري السعودي

لم يعد دوري روشن السعودي مجرد بطولة يتناوب فيها الهلال والنصر على السيطرة بل تحول هذا الموسم إلى سباق رباعي مشتعِل لم تشهده المسابقة من قبل.

بعد مرور 22 جولة وصلت أربعة فرق إلى حاجز 50 نقطة وهو رقم قياسي يوضح مدى القوة التنافسية والعمق الفني الذي وصلت إليه الفرق في الموسم الحالي.

ويتواجد النصر على قمة الترتيب برصيد 55 نقطة من 22 مباراة ويأتى خلفه الهلال بفارق نقطة واحدة 54 نقطة فيما يأتى الأهلي ثالث برصيد 53 نقطة ثم القادسية رابعا بـ 39 نقطة .

هذا التوازن لم يعد يسمح لأي فريق بالتراخي فكل نقطة باتت ذات قيمة استراتيجية كبيرة وكل تعثر يمكن أن يقلب موازين الصراع على القمة.

الوصول إلى 50 نقطة بعد هذه الجولة يعني أن هذه الفرق تحقق معدل نقاط يتجاوز 2.2 نقطة في المباراة الواحدة وهو نسق بطولي عادة ما يقتصر على فريق واحد أو اثنين في المواسم السابقة ما يجعل الأمر أكثر إثارة أن هذا الرباعي يفرض على نفسه ضغطًا مستمرا للحفاظ على الصدارة بينما تترقب الفرق الأخرى أي فرصة للتسلل إلى المنافسة على اللقب.

الرقم القياسي يتحدث

الوصول إلى 50 نقطة بهذه السرعة يعكس تحول الدوري السعودي إلى نسخة أكثر احترافية من أي وقت مضى فالأمر لا يتعلق فقط بالفوز المباشر بل بالاستمرارية والحفاظ على نسق ثابت في الأداء طوال الموسم. 

هذه الفرق الأربعة تسير على خط متوازي يقترب من معدل 75 نقطة مع نهاية الموسم وهو رصيد غالبا ما يكون كافيا لحسم اللقب في النسخ السابقة لكن مع هذا التوازن قد يرتفع الرقم المتوقع إلى أكثر من 80 نقطة قبل إعلان البطل.

هذا المشهد يؤكد أن أي مباراة بين هذه الفرق تصبح " نهائيات مصغرة " حيث لا مجال للخطأ وكل ركلة جزاء أو قرار تحكيمي يحمل وزنًا أكبر من المعتاد. 

ومن هنا يظهر تأثير التحضير الفني والإداري على النتائج ويصبح الفوز ليس مجرد نتيجة لحظية بل نتاج منظومة متكاملة من الاستراتيجية اللياقة البدنية والانضباط التكتيكي.

من يملك الفارق في الموسم الحالي؟

التوازن الرقمي بين الفرق لا يقل أهمية عن الأداء الفردي فبعض اللاعبين نجحوا في أن يكونوا الفارق في المواجهات المباشرة سواء في صناعة الأهداف أو تسجيلها.

اللاعبون الذين يحافظون على الأداء العالي تحت الضغط يمثلون نقطة القوة الأساسية لفرقهم بينما الأخطاء الفردية قد تكون حاسمة.

في هذا الموسم يبرز أسماء عدة في خط الهجوم وصناعة اللعب والذين ساهموا بشكل مباشر في رفع معدلات النقاط لهذه الفرق الأربعة فالأداء الجماعي أصبح متقاربا لكن الفرق التي تتمتع بلاعبين قادرين على صنع الفارق في اللحظات الحاسمة ستكون الأكثر قدرة على حسم اللقب في النهاية.

كيف ستتحدد هوية البطل؟

مع هذا السباق الرباعي هناك عدة سيناريوهات ممكنة لحسم لقب دوري روشن وستكون من خلال الاستمرارية ثم الاستمرارية فالفريق الذي يحافظ على نسقه العالي دون أي تعثر سيكون الأقرب للقب.

كما سيكون السيناريو الأبرز من خلال حسم المواجهات المباشرة حيث أي تعادل أو خسارة في مباريات القمة بين الفرق الأربعة ستصبح نقطة فاصلة لتحديد هوية البطل.

أيًا كانت الطريقة التي ستسلكها الفرق يبدو أن الدوري السعودي قد اقترب من نموذج الدوريات الأوروبية الكبرى حيث يحسم اللقب في الجولات الأخيرة ويصبح السباق على القمة مفتوحا حتى الرمق الأخير.

دوري روشن السعودي الهلال النصر الهلال والنصر الأهلي القادسية الدوري السعودي

