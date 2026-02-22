الأرقام لا تكذب.. كيف واصل رونالدو كتابة التاريخ مع النصر في الدوري السعودي؟

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم خلال مباراة النصر والحزم على ملعب " الأول بارك " مساء أمس ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي.. فقد سجل هدفين قاد بهما فريقه لفوز كاسح 4-0 بينما عزز سجله التاريخي ليصل إلى الهدف رقم 964 في مسيرته الاحترافية مؤكدا أنه مازال قادرا على المنافسة بقوة رغم بلوغه 41 عامًا.

ثنائية رونالدو لم تكن مجرد أرقام بل رسالة للعالم بأن العمر لا يقف أمام الإبداع والفاعلية في الملاعب. فقد وصل إلى 501 هدف في مسيرته بعد سن الثلاثين ليصبح أحد أكثر اللاعبين إنتاجية في تاريخ كرة القدم بينما يصل مجموع أهدافه وإسهاماته الكاملة إلى أكثر من 1060 هدفًا بين التسجيل وصناعة اللعب.

رونالدو بعد الثلاثين

رونالدو قبل سن الثلاثين سجل 463 هدف وصنع 155 هدفا بينما بعد الثلاثين أضاف 501 هدفا وصنع 105 ليؤكد أنه لا يزال القوة الضاربة في أي فريق يلعب له.

ومن خلال أداءه مع النصر هذا الموسم خاض 29 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وصنع 3 أهداف أخرى ليصبح ضمن أبرز المساهمين في الدوري السعودي هذا الموسم.

هذه الأرقام لم تجعل رونالدو مجرد هداف بل لاعبا مؤثرا في كل مفاصل الهجوم النصراوي حيث أصبح ثالث هدافي النصر في كل الأوقات برصيد 120 هدفًا متجاوزا نجوما كبارا مثل عبدالرزاق حمد الله وأندرسون تاليسكا وأوهين كينيدي خلف ماجد عبد الله ومحمد السهلاوي فقط.

تألق فردي

في مواجهة الحزم سجل رونالدو الهدف الأول عند الدقيقة 13 وأكمل الثنائية في الشوط الثاني عند الدقيقة 79 بينما أضاف زملاؤه كينجسلي كومان وأنجيلو جابرييل هدفين آخرين ليختم النصر اللقاء برباعية نظيفة.

المباراة لم تكن مجرد أهداف بل برهان على قدرة النجم البرتغالي على صناعة الفارق وحسم المباريات بنفسه حتى في مواجهة فرق تحاول الضغط على العالمي.

حسم موقف رونالدو

على صعيد المستقبل حسم كريستيانو رونالدو جدل الرحيل عن دوري روشن السعودي حيث أكد في تصريحات لقنوات " ثمانية ": " أنا سعيد هنا في المملكة وأتمنى الاستمرار مع النصر والأهم هو التقدم وتحقيق الانتصارات نحن على القمة وسنواصل الضغط على الهلال حتى نهاية الموسم".

تصريحات رونالدو جاءت بعد فترة من التكهنات حول رحيله خاصة عقب خلافه مع إدارة النصر حول آلية دعم صندوق الاستثمار السعودي ورفضه اللعب في بعض المباريات إلا أن التفاهمات الجديدة بينه وبين الإدارة ووعود النادي بمشاريع مستقبلية ووضع صفقات الموسم المقبل وضعت حدًا لهذه الأزمة لتعود العلاقة بين النجم البرتغالي والنصر إلى مسارها الطبيعي.

النصر على القمة

مع فوزه على الحزم ارتقى النصر إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطة أمام الهلال مع استمرار المنافسة محتدمة على لقب الدوري السعودي.

المباراة أظهرت قوة الهجوم النصراوي بقيادة رونالدو الذي أصبح القائد الفعلي للفريق في جميع المباريات وقدرته على تحفيز زملائه لتقديم أفضل أداء ممكن.

سباق الهدافين

يحتل الإنجليزي إيفان توني صدارة قائمة هدافي دوري روشن هذا الموسم بـ 23 هدفا يليه المكسيكي جوليان كينونيس بـ 21 هدفا فيما يأتي رونالدو ثالثا برصيد 20 هدفا مع استمرار مساهماته في صناعة اللعب.

هذه الأرقام تؤكد أن النجم البرتغالي مازال أحد أهم العناصر المؤثرة في الدوري السعودي سواء على مستوى التسجيل أو التمرير الحاسم.

رونالدو بـ البشت السعودي

قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو احتفالات فريق النصر باستعادة صدارة الدوري السعودي للمحترفين مرتدياً البشت السعودي بطرازه التاريخي الذي لاقى انتشاراً واسعاً في مختلف منصات التواصل احتفالاً بيوم التأسيس السعودي الذي يصادف 22 فبراير من كل عام.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها النجم البرتغالي عن تقديره للهوية السعودية فقد سبق له المشاركة بفاعلية في مناسبات وطنية بارزة مثل اليوم الوطني السعودي واحتفالات الفوز باستضافة المملكة لكأس العالم 2034 إلى جانب إشاداته المتكررة بالمشروعات الرياضية السعودية وتعليقه على سعادته واستقرار عائلته أثناء الإقامة في العاصمة الرياض.

وعقب المباراة أعرب رونالدو عن سعادته الكبيرة بالوجود في المملكة للعام الرابع على التوالي مؤكداً أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم وأن الفريق كان قادراً على تحقيق نتيجة أكبر. كما شدد على أهمية الاستمرار في العمل الجاد لضمان استمرار الأداء على نفس المستوى مشيراً إلى أن النصر يسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة على الألقاب.

وعن احتفاله بيوم التأسيس قال رونالدو إنه يشعر بالفخر لكونه جزءاً من مشروع الرياضة السعودي مشيراً إلى أن المملكة ترحب دائماً بكل من يسعى للمساهمة في مسيرة الرياضة الوطنية.