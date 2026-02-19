قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

على مدار تاريخ دوري أبطال أوروبا بنظامه الحديث، شهدت البطولة ليالي استثنائية حفرت أسماء أصحابها في سجلات المجد وبينما ارتبطت الأرقام القياسية كثيرًا باسم كريستيانو رونالدو، فإن الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة لا يحمله النجم البرتغالي، بل يتقاسمه ثلاثة لاعبين سجل كل منهم خمسة أهداف في لقاء واحد.

نادي الخماسية إنجاز لا يتكرر

لم ينجح سوى ثلاثة لاعبين فقط في تسجيل خمسة أهداف خلال مباراة واحدة في دوري الأبطال، وهم:

ليونيل ميسي

لويس أدريانو

إيرلينغ هالاند

هالاند ليلة تاريخية أمام لايبزيغ

في 14 مارس 2023، قاد هالاند فريقه مانشستر سيتي لاكتساح لايبزيغ بنتيجة 7-0 في إياب ثمن النهائي.

سجل المهاجم النرويجي أهدافه الخمسة قبل استبداله في الدقيقة 63، مستعرضا حسه التهديفي العالي بين ركلات جزاء وكرات مرتدة وتسديدات من مسافة قريبة، في مباراة مهدت الطريق نحو تتويج سيتي بلقب نسخة 2022/2023.

لويس أدريانو خماسية في دور المجموعات

في أكتوبر 2014، دون لويس أدريانو اسمه في السجلات عندما قاد شاختار دونيتسك للفوز الكاسح 7-0 على باتي بوريسوف.

وسجل البرازيلي أربعة أهداف في الشوط الأول، قبل أن يختتم خماسيته بركلة جزاء، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز في دور المجموعات.

ميسي أول من كسر الحاجز

في مارس 2012، صنع ميسي التاريخ بقميص برشلونة أمام باير ليفركوزن، حين سجل خمسة أهداف في الفوز 7-1.

تنوعت أهداف النجم الأرجنتيني بين لمسات ساقطة ومراوغات فردية وتسديدات دقيقة، ليصبح أول لاعب يسجل خماسية في البطولة بنظامها الحديث.

الرباعيات إنجاز متكرر ولكن نادر

إلى جانب ثلاثي الخماسية، هناك 18 لاعبًا سجلوا أربعة أهداف في مباراة واحدة، من بينهم رونالدو، وكيليان مبابي، وروبرت ليفاندوفسكي.

ويُعد ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد الذي كرر إنجاز الرباعية مرتين، بقميصي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

كما يحمل المهاجم البولندي الرقم القياسي لأسرع تسجيل أربعة أهداف متتالية، بعدما أحرز "سوبر هاتريك" خلال 16 دقيقة فقط أمام النجم الأحمر بلغراد عام 2019.

أما الرقم السابق لأسرع رباعية، فكان بحوزة رونالدو عندما سجل أربعة أهداف بقميص ريال مدريد خلال 21 دقيقة أمام مالمو عام 2015.

 ثلاثي يتقاسم القمة

رغم الأرقام القياسية العديدة التي يحملها رونالدو في دوري الأبطال، فإن لقب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة لا يزال حكرا على الثلاثي ميسي، لويس أدريانو، وهالاند، بخمسة أهداف لكل منهم.

ليالٍ استثنائية صنعت التاريخ وأكدت أن دوري أبطال أوروبا يبقى المسرح الأكبر للإنجازات الفردية الخالدة.

