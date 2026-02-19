طريقة عمل الكنافة بالمانجا.. خطوات سهلة جدا

تعد الكنافة بالمانجا من أشهر حلويات الصيف في رمضان، فهي تجمع بين قرمشة الكنافة وطعم المانجا المنعش، وتُقدم باردة بطبقة كريمية خفيفة تعطيها مذاقًا مميزًا



مكونات الكنافة بالمانجا

للكنافة:

½ كيلو كنافة

1 كوب سمن مذاب

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

للشربات:

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمون

فانيليا (اختياري)

للحشوة:

2 كوب عصير مانجا طازج ثقيل

1 كوب كريمة خفق

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة (حسب الرغبة)

قطع مانجا طازجة



طريقة تحضير الكنافة بالمانجا



أولًا: تحضير الشربات

في قدر على النار ضعي السكر والماء.

اتركيه يغلي 5–7 دقائق.

أضيفي عصرة الليمون والفانيليا، ثم اتركيه يبرد تمامًا.

ثانيًا: تجهيز الكنافة

فككي الكنافة جيدًا وامزجيها بالسمن والسكر.

ضعيها في صينية واضغطيها جيدًا.

أدخليها فرن ساخن على 180 درجة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

فور خروجها من الفرن، اسقيها بالشربات البارد واتركيها تبرد.

ثالثًا: تحضير الكريمة

اخفقي الكريمة مع السكر حتى تتماسك.

أضيفي عصير المانجا وقلبي برفق.

رابعًا: التزيين

وزعي خليط الكريمة والمانجا فوق الكنافة الباردة.

زيني بقطع المانجا.

ضعيها في الثلاجة ساعة على الأقل قبل التقديم.



نصائح لنجاح الوصفة

يفضل استخدام مانجا بلدي أو عويس لطعم أقوى.

يجب أن تكون الكنافة باردة تمامًا قبل وضع طبقة الكريمة.

يمكن إضافة طبقة جيلي مانجا خفيفة لنتيجة أكثر ثباتًا.