محافظ مطروح الجديد يتفقد محطة تحلية المياه في أول جولاته الميدانية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح صباح اليوم الخميس فى أولى جولاته الميدانية بعد توليه المنصب محطات تحلية المياه بالرميلة بمدينة مرسي مطروح.

ويرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وذلك للوقوف على كامل الطاقة الإنتاجية للمياه وحجم الاستهلاك خلال فصلي الشتاء والصيف بالإضافة إلى حجم إنتاجية المياه الإضافية الواردة للمدينة سواء من محطة باجوش وغيرها، للعمل على توفير كميات المياه اللازمة لأهالي مطروح وزائريها.

ووجه الزملوط للعميد أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعرض تقرير مفصل بكافة المشكلات التى تواجه قطاع المياه ومقترح الحلول العاجلة والآجلة لكل مشكلة بما يسهم فى حل مشكلات المياه بصورة جذرية.