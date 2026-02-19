قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تعرضت لوعكة صحية.. محمد شاهين يطلب الدعاء لزوجته

زوجة محمد شاهين
زوجة محمد شاهين
سارة عبد الله

كشف المطرب محمد شاهين عن تعرض زوجته لوعكة صحية، وطالب جمهوره الدعاء لها. 

ونشر محمد شاهين صورة لزوجته المنتجة رشا الطناحي داخل المستشفى عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “يا رب اشفي زوجتي بحق هذا الشهر المفترج، دعواتكم وقت إفطاركم بالشفاء العاجل، وربنا يبعد عنها أي سوء أو شر، آمين يا رب العالمين”.

وكان قد كشف المطرب محمد شاهين في لقاء خاص لموقع صدى البلد عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، مؤكدًا أن أغنيتي "جبر الخاطر" و "ومش هتصعّب عليّا" تمثلان له تجربة فنية مختلفة، حيث تجمعان بين الدراما القوية والمشاعر الصادقة والطاقة العالية.

وأوضح محمد شاهين أن الأغنيتين تحملان مشاعر إنسانية عميقة تعكس مواقف يمر بها الكثيرون، مضيفًا

وأشار إلى أن الاغاني سوف يتم طرحها الشهر القادم  

يذكر أن كشف المطرب محمد شاهين في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "موتني غيابك"، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا دراميًا مختلفًا عن أعماله السابقة، وتُبرز جانبًا جديدًا من إحساسه الفني.

محمد شاهين زوجة محمد شاهين وعكة صحية

