حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
فن وثقافة

رغم فرق العمر سنتين فقط .. فادية عبد الغني تلعب أم ماجد المصري في "أولاد الراعي"

قسم الفن

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختيار صناع مسلسل "أولاد الراعي" الفنان ماجد المصري ليلعب دور ابن الفنانة فادية عبد الغني في العمل رغم فارق السن البسيط بينهما.

ومن المعروف أن ماجد المصري يبلغ من العمر 62 عاما في حين تبلغ فادية عبد الغني 64 عاما، أي أن فارق العمر بينهما أقل من عامين، ما يستحيل معه أن تلعب دور أمه.

مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.

وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.

ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.

مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين.

والعمل من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، خالد شكري، محمود شكري، طه زغلول، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.

أولاد الراعي مسلسل أولاد الراعي ماجد المصري

