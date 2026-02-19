درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه

أكدت الفنانة درة، أن مسلسل إثبات نسب، يضم مجموعة من النجوم منهم محمود عبد المغني، وعايدة رياض ونجومكبار، وأن المسلسل يناقش قضية اجتماعية، معلقة :" معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إحنا لبعض، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلسل مكون من 15 حلقة، وأن العمل مختلف ويقدم رسالة مهمة، وأنه يقدم أمور صادقة.

ولفتت إلى أن المسلسل غير منتشر بصورة كبيرة مثل المسلسلات الأخرى، لكن المسلسل يناقش قضية اجتماعية، به أمر كثيرة تهم للمجتمع.

وأكدت الفنانة درة مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 بعملين، الأول مسلسل «على كلاي»، والثاني «إثبات نسب»، معربة عن سعادتها بالتفاعل الكبير حول دورها وظهورها بشخصية شعبية في «على كلاي».

وأوضحت أنها قدمت من قبل أدوارًا قريبة من هذا اللون، لكنها ليست مشابهة تمامًا لما تقدمه حاليًا.

وأضافت أن شخصية «ميادة» في مسلسل «على كلاي» تختلف تمامًا عن شخصية «رمانة» التي قدمتها في مسلسل «ميزان الخير» أمام مصطفى شعبان، كما أنها مختلفة أيضًا عن دورها في «سجن النساء»، مؤكدة: «كل أدواري الشعبية مختلفة عن بعضها».

وتحدثت درة عن شخصية «ميادة»، مشيرة إلى أنها تحب زوجها حبًا مؤذيًا، لكن الشخصية ستنال إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى، وأنها تحرص على مذاكرة الدور جيدًا حتى تظهر بصورة مميزة.

كما لفتت إلى أنها تحب مشاهدة نفسها على الشاشة، وتميل إلى الأدوار القريبة من الناس، معربة عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي، ومؤكدة التزامها بتعليمات المخرج خلال التصوير.