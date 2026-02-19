قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
التنمية المحلية: تطوير الأراضي العامة غير المستغلة لتلبية احتياجات الأطفال والشباب
توك شو

درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه

الفنانة درة
البهى عمرو

أكدت الفنانة درة، أن مسلسل إثبات نسب، يضم مجموعة من النجوم منهم محمود عبد المغني، وعايدة رياض ونجومكبار، وأن المسلسل يناقش قضية اجتماعية، معلقة :" معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إحنا لبعض، تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة صدى البلد، أن المسلسل مكون من 15 حلقة، وأن العمل مختلف ويقدم رسالة مهمة، وأنه يقدم أمور صادقة.

ولفتت إلى أن المسلسل غير منتشر بصورة كبيرة مثل المسلسلات الأخرى، لكن المسلسل يناقش قضية اجتماعية، به أمر كثيرة تهم للمجتمع.

وأكدت الفنانة درة مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 بعملين، الأول مسلسل «على كلاي»، والثاني «إثبات نسب»، معربة عن سعادتها بالتفاعل الكبير حول دورها وظهورها بشخصية شعبية في «على كلاي».

وأوضحت أنها قدمت من قبل أدوارًا قريبة من هذا اللون، لكنها ليست مشابهة تمامًا لما تقدمه حاليًا.

وأضافت أن شخصية «ميادة» في مسلسل «على كلاي» تختلف تمامًا عن شخصية «رمانة» التي قدمتها في مسلسل «ميزان الخير» أمام مصطفى شعبان، كما أنها مختلفة أيضًا عن دورها في «سجن النساء»، مؤكدة: «كل أدواري الشعبية مختلفة عن بعضها».

وتحدثت درة عن شخصية «ميادة»، مشيرة إلى أنها تحب زوجها حبًا مؤذيًا، لكن الشخصية ستنال إعجاب الجمهور منذ الحلقة الأولى، وأنها تحرص على مذاكرة الدور جيدًا حتى تظهر بصورة مميزة.

كما لفتت إلى أنها تحب مشاهدة نفسها على الشاشة، وتميل إلى الأدوار القريبة من الناس، معربة عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي، ومؤكدة التزامها بتعليمات المخرج خلال التصوير.

مسلسل إثبات نسب درة المسلسلات دراما رمضان 2026

