نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث حملاته الإعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، في ظهور عائلي لافت يجمعه للمرة الأولى بأبنائه الأربعة: نور، عبد الله، كنزي، وجانا.

ويطلّ الهضبة برفقة أبنائه في أجواء دافئة يغلب عليها الطابع العائلي، حيث جرى تصوير الإعلان داخل منزله، إلى جانب عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بـالقاهرة، في توليفة بصرية تمزج بين الإبهار والدفء العائلي.

الإعلان يحمل توقيع المخرج الشاب عمر المهندس، الذي قدّم سابقًا أعمالًا لاقت صدى واسعًا، من بينها مسلسلا بالطو وبطل العالم، ويواصل هنا تقديم صورة عصرية لعمرو دياب تجمع بين النجم والأب في نفس الوقت.

أما أغنية الإعلان فتحمل عنوان “نقصاك القعدة”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، ومكساج وماستر أمير محروس، فيما تولّى التصوير الفوتوغرافي كريم نور.

وجاء ظهور أبناءه الأربعة في سياق الصورة الذهنية التي يحرص عمرو دياب على تأكيدها بدعم أبنائه ومشاركتهم له حياته الشخصية والمهنية.

وجاءت رسالة الإعلان لتؤكد قيمة العائلة عبر مشهد عائلي بسيط يعكس فكرة “اللمة” التي يحملها عنوان الأغنية.