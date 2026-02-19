صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية جثتي إثنان من الشهداء الجدد و 4 إصابات.

وقالت الصحة الفلسطينية في تقرير لها: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأضافت الوزارة : منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء: 611

وإجمالي عدد الإصابات: 1,630 وكذا إجمالي حالات الانتشال: 726".

وأشارت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72,069 شهيد

و171,728 مصاب.

يأتي ذلك بالتزامن مع ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي دعا لتشكيله وسط توقعات بأن تخيم القضايا العالقة حول مستقبل غزة على الفعالية التي سيشارك فيها ممثلون عن أكثر من 45 دولة.



ومن المتوقع أن تشكل قضايا مثل نزع سلاح مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحجم صندوق إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المنكوبين جراء الحرب اختبارا لجدوى المجلس في الأسابيع والأشهر المقبلة.



ومن المنتظر أيضًا أن يلقي ترامب كلمة أمام المشاركين في معهد دونالد جيه. ترامب للسلام وهو مبنى في واشنطن أعاد الرئيس تسميته في الآونة الأخيرة ليحمل اسمه، وأن يعلن أن الدول المشاركة جمعت خمسة مليارات دولار لصندوق إعادة الإعمار.



ومن المتوقع أن يكون هذا المبلغ دفعة أولى لصندوق من المرجح أن يحتاج إلى مليارات أخرى. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن يشمل مبلغ الخمسة مليارات دولار مساهمة قدرها 1.2 مليار دولار من كل من الإمارات والكويت.



ومن المتوقع أن يتحدث في الفعالية كل من ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثيْن الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي من المتوقع أن يكون له دور كبير في المجلس، إلى جانب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف، وغيرهم.