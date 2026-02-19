مرموش على أعتاب المجد.. فرصة ذهبية لكتابة التاريخ في البريميرليج

قدم أرسنال هدية ثمينة إلى مطارده المباشر مانشستر سيتي بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 أمام متذيل الترتيب وولفرهامبتون في مواجهة مثيرة أعادت سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نقطة الاشتعال.

ريمونتادا قاتلة تحرم المدفعجية من الفوز

دخل أرسنال اللقاء بقوة وافتتح التسجيل مبكرًا عبر بوكايو ساكا في الدقيقة الخامسة0قبل أن يعزز جابرييل هينكابي التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 55، ليبدو أن الفريق اللندني في طريقه لحصد النقاط الثلاث.

لكن وولفرهامبتون رفض الاستسلام، فقلص الفارق عن طريق هوجو بوينو في الدقيقة 60 قبل أن يخطف توم إيدوزي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 ليحرم المتصدر من انتصار كان في المتناول.

فرصة ذهبية لمرموش والسيتي

بهذا التعادل، رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة، لكنه منح مانشستر سيتي فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين حال فوزه على نيوكاسل يونايتد في الجولة 27، خاصة أن السيتي يملك مباراة مؤجلة قد تقلب موازين الصراع بالكامل.

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يحلم بكتابة اسمه في تاريخ البريميرليج ليصبح ثاني لاعب مصري يتوج باللقب بعد محمد صلاح مع ليفربول.

المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأرسنال يوم 18 أبريل قد تمثل نقطة التحول الحاسمة في سباق اللقب ففوز السيتي لن يمنحه دفعة معنوية هائلة فحسب بل قد يضع مرموش على أعتاب إنجاز تاريخي جديد في الملاعب الإنجليزية.