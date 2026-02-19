كيفية استقبال أول أيام شهر رمضان وتنظيمه بين العبادة والحياة اليومية

أكد الشيخ السيد عبد القادر، إمام مسجد الحسين بالقاهرة، أن شهر رمضان له طابع خاص في الإسلام، حيث أن الله سبحانه وتعالي تحدث عنه فى حديث خاص، والرسول عليه الصلاة والسلام أفرض لهذا الشهر حديث خاص، لأنه فرصة تأتي مرة كل عام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “تلك الفرصة تأتي للإنسان لتأمين فيها الماضي والمستقبل، حيث أن الإنسان يستطيع الإطمئنان على ماضيه ومستقبله، ولذلك يجب على الإنسان الحرص على إستغلال كل لحظة حتي يحظي بهذا التأمين”.

وتابع: “كل الذنوب التي سلفت مني قبل رمضان، بصيام رمضان إيمانا بفرضية الصيام لله تبارك وتعالي يتم غفرانها، وإحتسابا أن يحتسب الأجر على هذه الساعات والفريضة من الله تبارك وتعالي".