ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
لقاء الخميسي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها: عبد المنصف لم يخطئ طوال 21 عاما
هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الله الحسنى؟.. د. أحمد عصام فرحات يحسم الجدل
هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي
واعظ بالأزهر يحذر من الرياء الذي يُحبط العمل ويذهب بالأجر
هل يجوز للمريض المزمن الإفطار في رمضان والتصدق عن الأيام؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في أول أيام رمضان 2026.. تعرف على المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي

مترو الأنفاق والقطار الكهربائي
خالد يوسف

يبحث العديد من الطلاب والموظفين عن مواعيد مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي خلال شهر رمضان الكريم، لمعرفة مواعيد التشغيل والإغلاق، حتى يستطيعون ترتيب المواعيد والالتزامات.

مواعيد عمل مترو الخط الأول في رمضان

ـ يتحرك أول قطار من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان - المرج الجديدة» خلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12:15 صباحًا.

مواعيد عمل مترو الخط الثاني في رمضان

ـ يتحرك أول قطار من محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق «شبرا الخيمة - المنيب» خلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار من شبرا الخيمة خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار من المنيب خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12:40 صباحًا.

مواعيد عمل مترو الخط الثالث في رمضان

ـ يتحرك أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس خلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12:06 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12:23 صباحًا.

ـ يتحرك أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج خلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:20 صباحًا..

ـ ينطلق أول قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور خلال شهر رمضان في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ـ ينطلق آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12:02 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور خلال شهر رمضان في تمام الساعة 12:26 صباحًا.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي في رمضان

ـ ينطلق أول قطار كهربائي من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

ـ يتحرك أول قطار كهربائي من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار كهربائي من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس في تمام الساعة 11:15 مساءً.

ـ يتحرك قطار كهربائي مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في تمام الساعة 7:30 صباحًا، والساعة 8:00 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار كهربائي من بدر في اتجاه العبور الجديدة في تمام الساعة 6:34 صباحًا.

ـ يتحرك أول قطار كهربائي من بدر في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار كهربائي من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ـ يتحرك أول قطار كهربائي من العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:47 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار كهربائي من محطة العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:39 مساءً.

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

