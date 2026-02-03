ساعة زيادة.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026

مع اقتراب شهر رمضان2026، يزداد استخدام مترو الأنفاق خلال الفترة المسائية بعد الإفطار، وهو ما يدفع الهيئة القومية للأنفاق لـ تعديل مواعيد المترو في رمضان بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم .

مواعيد المترو في رمضان2026

قررت الهيئة القومية للأنفاق بدء تشغيل مترو الأنفاق يوميًا خلال شهر رمضان 2026 في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن يستمر العمل حتى الساعة الثانية صباحًا من اليوم التالي، وبذلك تصل عدد ساعات التشغيل اليومية إلى 21 ساعة متواصلة.

يأتي هذا القرار استجابة لزيادة حركة التنقل خلال فترات المساء وبعد الإفطار، مع الحفاظ على نفس مستوى الخدمة المعتمد طوال العام.

مد ساعات تشغيل المترو في رمضان

وتقرر مد ساعات التشغيل لمدة ساعة إضافية، ليتم إغلاق المحطات في حوالي الساعة 2:00 صباحًا بدلًا من 1:00 صباحًا.

وسيبلغ زمن التقاطر بين القطارات على جميع الخطوط سيتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق، لضمان سهولة وانتظام حركة التنقل للمواطنين، وفيما يخص شبابيك التذاكر، فإن شبابيك الاشتراكات بالمحطات ستعمل خلال شهر رمضان من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

مواعيد عمل شبابيك التذاكر والاشتراكات

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد عمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال شهر رمضان 2026. ووفقًا للبيان الرسمي، تعمل الشبابيك يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، وذلك لتقديم خدمات تجديد واستخراج الاشتراكات المختلفة، مع التأكيد على انتظام العمل بنفس الكفاءة خلال أيام الشهر الكريم.

أسعار تذاكر المترو

أسعار اشتراكات المترو لمدة شهر

أسعار اشتراكات المترو ربع سنوي

أسعار اشتراك المترو السنوي

اسعار اشتراك المترو لكبار السن