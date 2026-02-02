قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
حسب منطقتك.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم خلال 2026
مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026 وطريقة حجز التذاكر إلكترونيًا

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2026 وطريقة حجز التذاكر إلكترونيًا
مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2026 وطريقة حجز التذاكر إلكترونيًا
عبد الفتاح تركي

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2026.. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تتصدر مواعيد عمل مترو الأنفاق محركات البحث، في ظل اعتماد ملايين المواطنين يوميًا على هذه الوسيلة الحيوية في التنقل، سواء للذهاب إلى العمل أو العودة بعد الإفطار وصلاة التراويح.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق رسميًا تعديل مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان، بما يراعي طبيعة الشهر الكريم ويحقق أكبر قدر من التيسير على الركاب، مع استمرار انتظام الخدمة على جميع الخطوط دون أي تغيير في الأسعار أو آليات التشغيل.

واقرأ أيضًا:

الخط الثالث لمترو الأنفاق

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

قررت الهيئة القومية للأنفاق بدء تشغيل مترو الأنفاق يوميًا خلال شهر رمضان 2026 في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن يستمر العمل حتى الساعة الثانية صباحًا من اليوم التالي، وبذلك تصل عدد ساعات التشغيل اليومية إلى 21 ساعة متواصلة.

يأتي هذا القرار استجابة لزيادة حركة التنقل خلال فترات المساء وبعد الإفطار، مع الحفاظ على نفس مستوى الخدمة المعتمد طوال العام.

مترو الأنفاق

وأوضحت الهيئة أن زمن التقاطر بين القطارات سيظل ثابتًا على جميع الخطوط، ليتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق، بما يضمن سيولة الحركة وتقليل فترات الانتظار داخل المحطات، خاصة خلال أوقات الذروة.

مواعيد آخر قطارات المترو على الخطوط الثلاثة

حرصت الهيئة على إعلان مواعيد آخر القطارات بكل خط، لتسهيل التخطيط اليومي للركاب خلال شهر رمضان.

ففي الخط الأول، يتحرك آخر قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 00:15 بعد منتصف الليل، بينما ينطلق آخر قطار من محطة المرج الجديدة في الساعة 00:30.
أما الخط الثاني، فيتحرك آخر قطار من محطة شبرا الخيمة في الساعة 00:30، في حين يغادر آخر قطار من محطة المنيب في الساعة 00:35.

وفيما يخص الخط الثالث، يغادر آخر قطار من محطة عدلي منصور في الساعة 00:15، بينما ينطلق آخر قطار من محطة العتبة في الساعة 00:55، حيث يلتقي مع آخر قطار قادم من الخط الثاني في نفس المحطة، بما يضمن استمرار الربط بين الخطوط حتى نهاية التشغيل اليومية.

أول فتاة تقود قطارات مترو الأنفاق بمصر

كما يلتقي آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثاني في محطة أنور السادات في تمام الساعة الواحدة صباحًا، وهو ما يعد نقطة محورية لتبادل الركاب بين الخطين خلال الفترة المتأخرة من الليل.

مواعيد عمل شبابيك التذاكر والاشتراكات

إلى جانب تعديل مواعيد التشغيل، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد عمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال شهر رمضان 2026. ووفقًا للبيان الرسمي، تعمل الشبابيك يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، وذلك لتقديم خدمات تجديد واستخراج الاشتراكات المختلفة، مع التأكيد على انتظام العمل بنفس الكفاءة خلال أيام الشهر الكريم.

تعديلات مواعيد القطارات خلال شهر رمضان

لم تقتصر التعديلات على مترو الأنفاق فقط، بل شملت أيضًا بعض قطارات السكة الحديد، في إطار خطة شاملة لتيسير حركة النقل خلال شهر رمضان.

وتضمنت التعديلات إيقاف تشغيل قطاري 2027 و2026 مكيف تالجو على خط القاهرة الإسكندرية وبالعكس، وذلك بشكل مؤقت ولحين صدور تعليمات أخرى.

مترو الأنفاق

كما تقرر قيام قطار رقم 1915 سياحي على خط القاهرة المنصورة، حيث يقوم من القاهرة في الساعة 1، ويصل إلى المنصورة في الساعة 17.40.

وشملت التعديلات أيضًا وقوف قطار 3017 مكيف القاهرة المنصورة بمحطتي قويسنا وبركة السبع، إلى جانب تعديل جداول قطار 587 و586 مكيف الإسكندرية المنصورة، وقطار 63 ركاب طنطا المنصورة، بما يحقق مرونة أكبر في حركة السفر خلال الشهر الكريم.

طريقة حجز تذاكر المترو إلكترونيًا

وفي إطار تطوير منظومة الدفع وتسهيل الحصول على التذاكر، أتاحت الهيئة القومية للأنفاق حجز تذاكر المترو إلكترونيًا من خلال الماكينات الجديدة المنتشرة داخل المحطات.

وتعمل هذه الماكينات بطريقة مبسطة وسريعة، تبدأ باختيار نوع وعدد التذاكر وفقًا لعدد المحطات التي يرغب الراكب في قطعها.

وبعد ذلك، يتم تمرير بطاقة الدفع الإلكتروني على الماكينة، لتُستكمل عملية السداد في ثوانٍ معدودة.

مترو الأنفاق

وفي الخطوة الأخيرة، يحصل الراكب على التذكرة مطبوعة فورًا، دون الحاجة للانتظار أمام شبابيك التذاكر، وهو ما يسهم في تقليل التكدس داخل المحطات، خاصة خلال أوقات الذروة في شهر رمضان.

مواعيد مترو الأنفاق مواعيد مترو الأنفاق في رمضان مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2026 مواعيد المترو في رمضان آخر قطار المترو في رمضان مواعيد الخط الأول والثاني والثالث مترو طريقة حجز تذاكر المترو إلكترونيًا مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان مواعيد القطارات في رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2026 وطريقة حجز التذاكر إلكترونيًا

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026 وطريقة حجز التذاكر إلكترونيًا

المؤتمر الدولي "استثمار الخطاب الخطاب والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامي " ،

مؤتمر "استثمار الخطاب الخطاب والإعلامي " يناقش مكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال

المشاركون بمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي للمرأة

المشاركون بمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي للمرأة يوصون بتفعيل برامج لتمكينها وتعزيز حقوقها في المجال العام

بالصور

نجمهم خفيف وحظهم متقلب.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات في فبراير

لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد