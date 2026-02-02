كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في دائرة الجدل مجددًا على خلفية ملف الانتقالات، في ظل حالة من الإحباط تسيطر عليه بسبب ما يراه ضعفًا في تحركات ناديه لتدعيم الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن رونالدو أبدى اعتراضه على سياسة إدارة النصر خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو ما انعكس على موقفه من المشاركة في مواجهة فريقه أمام الرياض، التي غاب عنها بالفعل، قبل أن ينجح النصر في حسم اللقاء بهدف دون رد.

ووفقًا لما ورد في تقارير إعلامية إنجليزية، فإن رونالدو يمارس ضغوطًا على إدارة النصر من أجل تعطيل صفقة انتقال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، إلى صفوف الهلال السعودي، في ظل سعي الأخير للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن صفقة انتقال بنزيما إلى الهلال ما زالت معلقة حتى الآن، وسط تباين في المواقف بشأن تمويلها، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل المشهد الكروي السعودي، خاصة مع شعور رونالدو بأن المنافس المباشر يواصل تدعيم صفوفه بقوة.

ويعاني قائد النصر من حالة استياء متزايدة بسبب محدودية نشاط ناديه في سوق الانتقالات، إلى جانب فشل الفريق في حصد أي بطولة منذ انضمامه، وهو ما يجعله يرى أن الإدارة لم توفر العناصر القادرة على المنافسة وحصد الألقاب.

وتضيف التقارير أن صندوق الاستثمارات العامة لا يتحمس حاليًا لتوفير التمويل اللازم لإتمام صفقة بنزيما للهلال، إلا أن احتمالية تدخل الأمير الوليد بن طلال، المرشح لتولي ملكية النادي خلال الصيف المقبل، تبقى قائمة لتمويل الصفقة وإنهائها.