أخبار التوك شو| ملفات إبستين على صفيح ساخن.. وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد الجيل الأول.. آبل تدرس إنتاج آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك
أب يهدم منزل ابنته بـ«لودر» في سوهاج والغضب يعم مواقع التواصل.. التفاصيل الكاملة

سوهاج

سوهاج
سوهاج
عبد العزيز جمال

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر أبًا وهو يستخدم معدة ثقيلة «لودر» لهدم منزل ابنته بالكامل في سوهاج ، ما أثار موجة غضب واسعة بين المتابعين، ودفع الكثيرين للمطالبة بتدخل عاجل لحماية الابنة وبناتها، وبدء تحقيق رسمي في الواقعة.

تفاصيل الواقعة في دار السلام

وفي تصريحها للجهات المختصة، قالت منال كمال، في العقد الرابع من عمرها، مطلقة منذ عامين ولديها ثلاث بنات، إنها تعرضت لتهديد مباشر من والدها، الذي أقدم على هدم منزلها الوحيد في قرية صديق المنشاوي عرب الصبحة بمركز دار السلام، مستخدمًا لودرًا، رغم أنه المسكن الوحيد لها ولأطفالها.

وأضافت منال أنها اشترت المنزل بجهودها الشخصية من خلال عملها في مجال التسويق العقاري، الذي تعتمد عليه كمصدر دخل أساسي للإنفاق على بناتها، في ظل عدم حصولها على أي دعم مالي أو نفقة منذ انفصالها عن زوجها قبل عامين. 

وأوضحت أن والدها يسعى لإجبارها على التنازل عن المنزل دون مراعاة لظروفها الإنسانية والاجتماعية، ما دفعها لمغادرة المنزل مع بناتها الصغيرات بعد هدمه بالكامل.

استجابة السلطات والفحص الميداني

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام معاينة ميدانية للمنزل، عقب توجيهات محافظ سوهاج، اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وانتقل رئيس الوحدة المحلية، المهندس عبد الله اليمني، يرافقه مسؤولو الإدارة الهندسية، لمعاينة موقع المنزل محل الحادث.

وبالفحص، تبين أن المنزل تم هدمه دون أي تراخيص قانونية، وأن الخلافات الأسرية بين السيدة ووالدها كانت السبب وراء تصاعد الأحداث.

 وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة دار السلام، كما تم تحرير محضر هدم بدون ترخيص ضد والد السيدة، تمهيدًا لعرض الأمر على الجهات القضائية المختصة.

موقف الجهات الأمنية

أكد مصدر أمني أن أجهزة أمن سوهاج بدأت فحص مقطع الفيديو المتداول، وشرعت في التحقيق مع جميع الأطراف للوقوف على صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب ما تسفر عنه التحقيقات. 

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تخضع حاليًا للفحص الكامل لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على البعد الإنساني والاجتماعي للقضية.

تحذير قانوني للمخالفات

شددت الوحدة المحلية على أن أي أعمال هدم أو بناء تتم دون تراخيص تُعد مخالفة صريحة للقانون، وتستوجب المساءلة القانونية، مؤكدة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس المواطنين أو ممتلكاتهم.

 كما أكدت محافظة سوهاج على استمرار الحملات الميدانية لمتابعة أي مخالفات، وضمان حماية حقوق المواطنين، خصوصًا في القضايا التي تمس الأسرة والمواطنين من الناحية الإنسانية.

هدم منزل أب يهدم منزل ابنته بـ«لودر» أب يهدم منزل ابنته قرية صديق المنشاوي دار السلام

