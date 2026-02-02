قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟

اب يهدم منزل ابنته بسوهاج
أنغام الجنايني

في واقعة غربية وغير مبررة، أقدم والد على هدم منزل ابنته محافظة سوهاج باستخدام لودر يقوده بنفسه.

أب يقود لودرًا ويقوم بهدم منزل نجلته بيده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم، يُظهر أبًا يقود لودرًا ويقوم بهدم منزل نجلته بيده، في واقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والغضب، وذلك بدائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وبحسب ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، بدا الأب وهو يقود المعدة الثقيلة ويباشر هدم المنزل بشكل كامل، وسط صرخات واستغاثات، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين للمطالبة بسرعة التدخل لحماية السيدة وبناتها، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

والد يهدم منزل ابنته بلودر 

وفي هذا السياق، استغاثت منال كمال، في العقد الرابع من العمر، مطلقة منذ عامين، ولديها ثلاث بنات، بالمسؤولين، مطالبة بحمايتها وإنصافها، بعد قيام والدها بهدم منزلها الوحيد، عصر أمس، بقرية صديق المنشاوي عرب الصبحة، التابعة لمركز دار السلام.

يسعى لإجبارها على التنازل عن المنزل

وقالت، إن والدها أقدم على هدم المنزل الذي كانت تقيم فيه رفقة بناتها الثلاث، مستخدمًا لودر، رغم علمه بأنه مسكنها الوحيد، مشيرة إلى أنه يسعى لإجبارها على التنازل عن المنزل، على حد قولها، دون مراعاة لظروفها الاجتماعية أو الإنسانية.

وأضافت أنها قامت بشراء المنزل بجهدها الشخصي من خلال عملها في مجال التسويق العقاري، والذي تعتمد عليه كمصدر دخل وحيد للإنفاق على بناتها، في ظل عدم حصولها على أي نفقة أو دعم مادي منذ انفصالها عن زوجها قبل عامين.

وأوضحت، أنها اضطرت لمغادرة المنزل بعد هدمه بالكامل، رفقة بناتها الصغيرات، دون وجود مكان بديل للإقامة، ما وضعها في موقف إنساني بالغ الصعوبة، مؤكدة أنها أصبحت بلا مأوى، وتخشى على مستقبل بناتها واستقرارهن النفسي.

وناشدت منال كمال الجهات المعنية، وعلى رأسها الأجهزة التنفيذية والأمنية، سرعة التدخل لبحث شكواها، ووقف أي تعديات أخرى قد تتعرض لها، مع توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها حقها في السكن الآمن والحياة الكريمة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني أن أجهزة أمن سوهاج بدأت في فحص مقطع الفيديو المتداول، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وسماع أقوال جميع الأطراف، للوقوف على مدى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

سوهاج استغاثة سيدة اب يهدم بيت ابنته اب بسوهاج والد يهدم منزل ابنته

