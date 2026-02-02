رئيسة جامعة الزهراء العراقية: تمكين المرأة يبدأ بتصحيح مفهوم القيادة

أعربت الدكتورة زينب عبد الحسين السلطاني، رئيسة جامعة الزهراء بجمهورية العراق، عن تقديرها البالغ لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تنظيم مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة، مؤكدة أن المؤتمر يحمل رسائل فكرية وإنسانية بالغة الأهمية تتجاوز الإطار النظري إلى التأثير المجتمعي الحقيقي.

وأكدت السلطاني أن المرأة تمتلك دورًا أصيلًا وفاعلًا في المجتمع، وهو دور كفله لها الدين ومنحها إياه الواقع المجتمعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تهميشه أو التعامل معه باعتباره دورًا ثانويًا.

وأوضحت أن واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه تمكين المرأة تتمثل في المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالقيادة، حيث يُنظر إليها أحيانًا على أنها حكر على الرجل، في حين أن القيادة في جوهرها تكليف ومسؤولية تقوم على الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الشأن العام.

وشددت على ضرورة تكاتف المؤسسات الدينية والإعلامية والتربوية لتصحيح هذه المفاهيم، وتهيئة بيئة داعمة لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، بما يضمن مشاركة حقيقية وليست رمزية، ويُسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والاستقرار على المدى الطويل.