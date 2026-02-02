قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الجندي: خطاب الأزهر الرصين الضامن الحقيقي لصون قضايا المرأة وحماية وعي المجتمع

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يمثل محطة فكرية مهمة تعكس رؤية الأزهر الشريف في تناول قضايا المرأة من منظور علمي وشرعي رصين، مشيرًا إلى أن هذا الجهد هو ثمرة دعم مباشر من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع مؤسسات وطنية مخلصة تسعى لخدمة قضايا الأمة.

وأوضح الجندي خلال  نقاشات موسعة بمؤتمر الأزهر لحقوق المرأة حول التمكين السياسي وتولي المناصب القيادية والمنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظيم الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، في الفترة من 1 إلى 2 فبراير، بقاعة الأزهر للمؤتمرات ، أن الطرح المتعلق بحرية المرأة وتمكينها يجب أن يقوم على تكامل واضح بين النص الشرعي الصحيح والفهم المقاصدي المستنير، محذرًا من الانسياق وراء المنصات المشبوهة أو الخطابات غير المنضبطة التي تفتقر إلى المرجعية العلمية، والتي قد تُسهم في تشويه الوعي العام وإرباك الرأي المجتمعي تجاه قضايا المرأة.

وأضاف أن الأزهر الشريف يعتمد في خطابه على مصادر موثوقة ومنصات معترف بها، مستندًا إلى قواعد علم الحديث والرواية الثابتة وصولًا إلى سنة رسول الله ﷺ، بما يضمن سلامة الخطاب واستقامته، ويحقق الهدف الأسمى من تناول قضايا المرأة، والمتمثل في بناء وعي مجتمعي متزن يحفظ الحقوق ويصون القيم ويعزز الاستقرار المجتمعي.

محمد الجندي الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية مؤتمر الأزهر

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

