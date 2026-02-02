لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

شنّ أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا قويًّا على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد العقوبة التي فرضتها إدارة النادي عليه في الفترة الأخيرة.



وقال بلال، في تصريحات تلفزيونية" إن إمام عاشور لاعب غير ملتزم، وأن ما صدر منه يعد تكرارًا لتصرفات سابقة غير مقبولة، وقد سبق وأن تعرض لعقوبات من النادي بسبب مخالفاته.



وأشار بلال" إلى أن النادي يملك قواعد واضحة وأساسية تُحافظ على الانضباط داخل الفريق، مؤكدًا أنه في حال تكرار هذه التصرفات من عاشور في المستقبل، يجب أن يكون رحيله عن الفريق القرار المناسب لضمان استقرار الفريق وحماية قيم النادي.