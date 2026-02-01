رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

طرحت قناة dmc البوسترات الفردية لأبطال الجزء الثانى من مسلسل “النص” ، والذى سيشارك فى الماراثون الرمضانى 2026 بعد نجاحه فى الجزء الأول الذى عرض فى رمضان الماضي.

الموسم الأول من مسلسل “النص”

واعتمد الموسم الأول من العمل على فكرة "النشل" في إطار كوميدي، وتميّز بطرح تفاصيل مصر في الزمن القديم بدقة، مما لفت إليه أنظار الجمهور وأشعرهم أنهم ليسوا فقط جزءًا من أحداث قصة، ولكن حضور حي لتلك الحقبة من تاريخ مصر.

مسلسل "النص التاني"

أما الموسم الجديد "النص التاني"، فينقل المشاهدين إلى عالم أكثر تعقيدًا وإثارة، إذ تدور أحداثه بعد سبع سنوات من نهاية الجزء الأول، وتحديدًا خلال فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، ليغوص هذه المرة في أجواء الجاسوسية المليئة بالتشويق والمفاجآت

مسلسل النص الثانى

وكان كشف الفنان صدقى صخر أن أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.