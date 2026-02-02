أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية

أشاد الإعلامي أمير هشام بمعتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ وذلك بعد فوز فريق الأبيض على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب هشام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”: "يحسب للاعبي الزمالك وجهازهم الفني تصدر مجموعتهم بالكونفدرالية رغم الظروف والغيابات؛ بعد فوز غالي على المصري، الزمالك وجمهوره يستحق، وكمان تحية كبيرة للكابتن معتمد جمال، مش أي حد يقدر يتعامل مع كم الأزمات والمشاكل دي".



وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط، ويتصدر جدول ترتيب مجموعته، بينما تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط للمركز الثاني.

أحداث اللقاء

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن، في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34، من ركلة جزاء؛ ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا.

ونجح عدي الدباغ، في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 75 بعد ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد، بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أخطأها الحارس محمود حمدي، بشكل فادح، لتصل الكرة إلى أقدام عدي الدباغ، الذي استقبلها بتسديدة مباشرة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، تغييرين، بخروج أحمد الخضري ومحمد السيد، ونزول أحمد إيشو ونبيل عماد دونجا العائد بعد غياب من الإصابة.