الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير مروري: انتشار مكثف للأوناش والآليات المرورية على الطرق استعدادًا لعيد الفطر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الحالة المرورية تشهد سيولة وهدوءًا ملحوظًا في مختلف المحاور والميادين مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تكثيف الخدمات المرورية على مدار الساعة.

التنسيق بين غرف العمليات المركزية والمحلية

وأوضح هشام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن الإدارة العامة للمرور دفعت بخدمات مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات الفنية، مع وجود تنسيق مستمر بين غرف العمليات المركزية وغرف عمليات محافظات القاهرة الكبرى.

الزحام خلال العيد.. بشري أكثر منه مروري

وقال إن الزحام خلال أيام العيد غالبًا يكون بسبب كثافة المتنزهات والمولات ودور السينما وكورنيش النيل، مؤكدًا تكثيف الحملات المرورية لمنع الانتظار الخاطئ خصوصًا في الصف الأول لتيسير حركة السير.

 

أعمال الطرق والتحويلات المرورية

ولفت هشام إلى استمرار بعض الغلق والتحويلات المرورية، مثل أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم، وأعمال إنشائية بشارع القومية العربية، وغلق كلي بكوبري التسعين الجنوبي في اتجاه المعادي، ومحور 26 يوليو المتجه لميدان لبنان، مع إيقاف بعض أعمال الصيانة خلال العيد لتخفيف الضغط على حركة المرور.

متابعة مستمرة واستعدادات عيد الفطر

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات، مع استمرار عمل الخطوط الساخنة مثل صندوق مكافحة الإدمان، وتكثيف حملات الرقابة على منافذ اللحوم ومصانع الأعلاف لضمان سلامة الغذاء خلال الإجازة.

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

