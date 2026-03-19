رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر.. وزيرة الإسكان تُصدر حزمة تكليفات لرؤساء المدن الجديدة

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، تزامنًا مع حلول إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان انتظام العمل ورفع مستوى الجاهزية بكافة القطاعات الحيوية بكافة المدن.

وأكدت الوزيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى والعمل بنظام الطوارئ على مدار 24 ساعة، مع المتابعة الميدانية، واللحظية لسير العمل، بما يضمن سرعة التعامل الحاسم مع أي طوارئ أو بلاغات.

وشدّدت وزيرة الإسكان على ضمان استمرارية المرافق الحيوية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء) بكفاءة عالية، مع الجاهزية الكاملة لفرق التشغيل والصيانة والتدخل الفوري، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها دون تأخير، بجانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري ومنتظم، والحفاظ على أعلى مستوى من الانضباط والمظهر الحضاري للمدن، فضلًا عن التأكد من جاهزية فرق الطوارئ ومعدات التدخل السريع.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن التعامل مع شكاوى المواطنين يجب أن يتم بأقصى درجات الجدية والسرعة، مع المتابعة الدقيقة حتى تمام إزالة أسباب الشكوى.

واختتمت الوزيرة توجيهاتها ببذل أقصى الجهود لتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، متمنيةً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.