الإسكان والأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية والمرافق

بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، بحضور قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة المصرية على توسيع قاعدة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الشراكة المستمرة مع البنك في برنامج المدن الخضراء، ومشروعات الاستراتيجية الخضراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإدارة الأصول بمدينة العاشر من رمضان، والتحليل البيئي بمدينة العلمين الجديدة.



ومن جانبه، أكد مارك ديفيس التزام البنك بمواصلة دعم المشروعات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على نقل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية للسوق المصرية لضمان كفاءة واستدامة المشروعات.

وتناول الاجتماع تعزيز الشراكة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وتقليل الفاقد من شبكات المياه Non-Revenue Water، وربط استراتيجية العمران والبناء الأخضر المستدام ببرنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لدفع التعاون ودراسة فرص جديدة للشراكة بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة.