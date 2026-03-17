وزير الاستثمار: مشروع للطاقة الخضراء ومركز بيانات عالمي في سيناء باستثمارات مليار دولار

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي تحالف “رينيرجي جروب”، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع متكامل للطاقة الخضراء في سيناء، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مركز بيانات عالمي من فئة Hyperscale Data Center، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والابتكار الرقمي.

وأكد الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا مرنًا وديناميكيًا لدعم الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المشروعات التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، مشددًا على أن مصر تفتح آفاقًا واعدة أمام الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمرتكزة على الاستدامة البيئية.

وناقش الجانبان المخطط التفصيلي لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية بمنطقة الطور في سيناء، والذي يقام على مساحة تقدر بنحو 127 كيلومترًا مربعًا، بواجهة مباشرة على البحر الأحمر بطول 4 كيلومترات، ويستهدف إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر السائل للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، عبر مرحلتين تبدأ الأولى بطاقة 160 ألف طن سنويًا.

واستعرض ممثلو التحالف نتائج الدراسات الفنية التي أُجريت على مدار عامين بتكلفة بلغت 5 ملايين يورو، والتي أكدت ملاءمة الموقع من حيث طبيعة التربة لإنشاء البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك خزانات المياه المؤمنة المستخدمة في عمليات إنتاج الطاقة.

وعلى صعيد متصل، قدم التحالف مقترحًا لإنشاء مركز بيانات عالمي Hyperscale Data Center يعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة المنتجة من المشروع، باستثمارات مليار دولار، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتصالها المباشر بالكابلات البحرية الدولية.

ووفقًا للمخطط المبدئي، يبدأ المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع، مع خطة توسعية تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع، ليصبح أحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة، مع الاعتماد على مياه البحر في أنظمة التبريد، بما يعزز جاذبيته للشركات العالمية العاملة في مجال الحوسبة السحابية وخدمات البيانات الخضراء.

وطالب الوزير ممثلي التحالف بتقديم عرض فني ومالي متكامل يشمل دراسات الجدوى والهيكل التمويلي والشركاء المحتملين، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل للمشروعات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.



وشدد على أهمية التنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب جهاز تنمية سيناء والجهات المعنية، لضمان توافق المشروع مع الاشتراطات الفنية ومتطلبات الأمن القومي.



وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تستهدف بناء شراكات استراتيجية تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات، بما يعزز موقعها كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.



من جانبهم، أشاد ممثلو التحالف بسرعة استجابة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين العمل على إعداد عرض متكامل خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى وجود اهتمام مبدئي من مستثمرين يابانيين بالمشاركة في تمويل مشروع مركز البيانات ضمن خطط التوسع الاستراتيجي.