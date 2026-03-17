هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء
محمد عبد اللطيف: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات لتطوير التعليم الفني
قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
تطوير 1200 مدرسة فنية بالمعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً
الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج
"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين
الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية
الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران
الدفاع القطرية: تصدينا لموجة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني
صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي
إلهام أبو الفتح
اقتصاد

وزير الاستثمار: مشروع للطاقة الخضراء ومركز بيانات عالمي في سيناء باستثمارات مليار دولار

ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ممثلي تحالف “رينيرجي جروب”، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع متكامل للطاقة الخضراء في سيناء، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مركز بيانات عالمي من فئة Hyperscale Data Center، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والابتكار الرقمي.

وأكد الوزير، أن الدولة  تتبنى نهجًا مرنًا وديناميكيًا لدعم الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المشروعات التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، مشددًا على أن مصر تفتح آفاقًا واعدة أمام الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمرتكزة على الاستدامة البيئية.
وناقش الجانبان المخطط التفصيلي لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية بمنطقة الطور في سيناء، والذي يقام على مساحة تقدر بنحو 127 كيلومترًا مربعًا، بواجهة مباشرة على البحر الأحمر بطول 4 كيلومترات، ويستهدف إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر السائل للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، عبر مرحلتين تبدأ الأولى بطاقة 160 ألف طن سنويًا.
واستعرض ممثلو التحالف نتائج الدراسات الفنية التي أُجريت على مدار عامين بتكلفة بلغت 5 ملايين يورو، والتي أكدت ملاءمة الموقع من حيث طبيعة التربة لإنشاء البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك خزانات المياه المؤمنة المستخدمة في عمليات إنتاج الطاقة.
وعلى صعيد متصل، قدم التحالف مقترحًا لإنشاء مركز بيانات عالمي Hyperscale Data Center يعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة المنتجة من المشروع، باستثمارات مليار دولار، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتصالها المباشر بالكابلات البحرية الدولية.
ووفقًا للمخطط المبدئي، يبدأ المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع، مع خطة توسعية تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع، ليصبح أحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة، مع الاعتماد على مياه البحر في أنظمة التبريد، بما يعزز جاذبيته للشركات العالمية العاملة في مجال الحوسبة السحابية وخدمات البيانات الخضراء.
وطالب الوزير ممثلي التحالف بتقديم عرض فني ومالي متكامل يشمل دراسات الجدوى والهيكل التمويلي والشركاء المحتملين، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل للمشروعات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
 

 وشدد على أهمية التنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب جهاز تنمية سيناء والجهات المعنية، لضمان توافق المشروع مع الاشتراطات الفنية ومتطلبات الأمن القومي.
 

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تستهدف بناء شراكات استراتيجية تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات، بما يعزز موقعها كمركز لوجستي وصناعي إقليمي.
 

من جانبهم، أشاد ممثلو التحالف بسرعة استجابة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين العمل على إعداد عرض متكامل خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى وجود اهتمام مبدئي من مستثمرين يابانيين بالمشاركة في تمويل مشروع مركز البيانات ضمن خطط التوسع الاستراتيجي.

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي بالتشيك

وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض Holiday World بالتشيك

وزيرة التضامن

التضامن: مبادرة أنا موهوب تحمل رسالة واضحة للإبداع والتميز

الباقيات الصالحات

نائبة وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد