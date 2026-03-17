كجوك: 120 ألف ممول انضموا طواعية للنظام الضريبي المبسط وسددوا 80 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون، بالتواصل المباشر مع شركائنا من المستثمرين، لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح مع «مستثمرين طموحين» يرغبون فى التوسع والنمو.

قال، فى المؤتمر السنوى لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى حضره عدد من المستثمرين بالمحافظات: «السنة اللى فاتت وعدناكم بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وبكم ومعكم نجحنا ونفذنا اللى اتفقنا عليه»، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص «دايمًا كسبان».

أوضح كجوك، أن ١٢٠ ألف ممول انضموا للنظام الضريبى المبسط طواعية، وأن هناك مبادرات إضافية تمويلية للتشجيع على الانضمام لهذه المنظومة المتطورة والمحفزة، لافتًا إلى أن الممولين قدموا طواعية ٦٦٠ ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا «ضرائب إضافية» بنحو ٨٠ مليار جنيه.

أضاف الوزير: «أننا فخورون بهذه الثقة الغالية من شركائنا فى مسار التسهيلات الضريبية، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستكون أمام « مجلس النواب» بعد العيد.

أكد أننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى واستكمال وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين زمن الإفراج الجمركى وتخفيف التكاليف والأعباء عن شركائنا المستثمرين.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال والتواصل الفعال مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المشروعات الكبرى والمشروعات متناهية الصغر، ودعامة رئيسية في منظومة الاقتصاد الإنتاجي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإنتاجي لا يمكن أن يعمل بصورة منفصلة بين قطاعاته المختلفة، بل يتطلب تكاملاً وترابطًا بين جميع حلقاته حتى تتحقق التنمية الصناعية المستدامة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

شدد الوزير على أهمية توافر معلومات وبيانات دقيقة عن الأسواق والسلع والأنشطة الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات التعامل مع ملف المعلومات الاقتصادية داخل وزارة الصناعة.

أشار إلى أن الوزارة تعمل على جمع وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي ومنهجي، وربطها في إطار قاعدة معرفية متكاملة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة منها في التخطيط للاستثمارات والتوسع الإنتاجي، وفي الوقت نفسه تمثل أداة مهمة لدعم صانع القرار في الدولة.

أضاف أن توافر قاعدة معلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والطلب المحلي والتصديري سيسهم في بناء رؤية واضحة لتحديد أولويات التنمية الصناعية، ورصد الفجوات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى قدرة على تحقيق النمو وزيادة الصادرات.

أكد أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الأنشطة الإنتاجية للأفراد داخل القرى والمناطق الريفية، بما يسهم في تحسين مستويات دخل الأسر وخلق فرص عمل حقيقية، فضلًا عن تقليل معدلات الهجرة من الأقاليم إلى المدن الكبرى، مشيرًا إلى أن نشر الأنشطة الإنتاجية في الريف يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المحافظات.

أوضح هاشم أن استراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة لن تركز فقط على زيادة حجم الصادرات، وإنما ستعطي أولوية لرفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الإنتاجية.

أشار إلى أن تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري يمثلان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

أكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع وزيادة معدلات التشغيل.

أشاد بالنهج الميداني الذي يتبعه وزير المالية، مؤكدًا أن العلاقة القوية بين الاتحاد ووزارة المالية تقوم على فهم حقيقي لواقع المستثمرين والتحديات التي تواجههم، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال السقطي، إن وزير المالية يمتلك القدرة على التحدث بلغة المستثمر الصغير وفهم التحديات، وهو ما يعكس تبنيه نموذجًا إيجابيًا للتواصل المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، معربًا عن أمله في أن يتكرر هذا النهج مع مختلف الوزارات المعنية بالقطاع الإنتاجي، حتى نعمل جميعًا كفريق واحد لدفع عجلة الإنتاج الوطني.

أكد تطلع الاتحاد إلى فتح قنوات تواصل مباشرة ودائمة مع وزارة الصناعة، موضحًا أن دور الاتحاد لا يقتصر على عرض المشكلات فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفعلية في صياغة الحلول.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أحمد لوكسر

في ذكرى وفاته.. أبرز أعمال أحمد لوكسر وقصة رحيله

نهال القاضي

وفاة نهال القاضي.. معلومات لا تعرفها عنها

سيد درويش

في ذكراه.. قصة زواج سيد رويش وتلحين النشيد الوطني

بالصور

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد