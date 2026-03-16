وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير 2026

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي لحزمة الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا صرفنا ١٨,٥ مليار جنيه منذ إطلاق هذه الحزمة فى فبراير ٢٠٢٦ لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية.

أضاف كجوك، أنه تمت إتاحة ٦ مليارات جنيه لصرف ٤٠٠ جنيه مساندة نقدية إضافية لـ ١٠ ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، كما تمت إتاحة ١,٦ مليار جنيه مساندة نقدية إضافية لكل مستحقى برنامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أشار الوزير، إلى أنه تمت إتاحة ٣ مليارات جنيه «دعم إضافي» للعلاج على نفقة الدولة، وعلاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار، لافتًا إلى أنه تم صرف ٤,٣ مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، حيث نستهدف الانتهاء من ١٠٠٠ مشروع.

وأكد أنه تمت إتاحة ٣,٥ مليار جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.